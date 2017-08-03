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Şeftalili Donmuş Yoğurt

Şeftalili Donmuş Yoğurt

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Şeftalili Donmuş Yoğurt

(6 Kişilik)

 

Malzemeler:

200 ml. krema

900 gram süzme yoğurt

Yarım su bardağı bal ya da 1 su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı vanilya özütü ya da 1 paket vanilya

2 adet şeftali

Şeftalili Donmuş Yoğurt

 Hazırlanışı:

Kremayı şeker kullanıyorsanız şeker ve vanilya ile birlikte iyice çırpın.

Kabaran kremaya süzme yoğurdu ve bal kullanıyorsanız balı ekleyerek tatlandırın.

Yoğurt karışımını derin dondurucuda 4-5 saat ya da bir gece boyunca dondurun.

Şeftalileri küp küp doğrayın ve donmuş yoğurdu taze şeftali ile servis edin.

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