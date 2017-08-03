Şeftalili Donmuş Yoğurt

Şeftalili Donmuş Yoğurt
(6 Kişilik)
Malzemeler:
200 ml. krema
900 gram süzme yoğurt
Yarım su bardağı bal ya da 1 su bardağı pudra şekeri
1 tatlı kaşığı vanilya özütü ya da 1 paket vanilya
2 adet şeftali
Hazırlanışı:
Kremayı şeker kullanıyorsanız şeker ve vanilya ile birlikte iyice çırpın.
Kabaran kremaya süzme yoğurdu ve bal kullanıyorsanız balı ekleyerek tatlandırın.
Yoğurt karışımını derin dondurucuda 4-5 saat ya da bir gece boyunca dondurun.
Şeftalileri küp küp doğrayın ve donmuş yoğurdu taze şeftali ile servis edin.