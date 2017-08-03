Çayın ve kahvenin vazgeçilmezleri

Yaz aylarının lezzetli meyveleriyle çay ve kahvenin yanına yakışacak lezzetli ikramlıklar hazırladık.

Şeftalili Tart

(6 Kişilik)

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

200 gram tereyağı

1 su bardağı şeker

2,5 su bardağı un

Yarım paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Üzeri İçin:

3 adet büyük boy şeftali

2 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı:

Küp şeklinde kesip buzdolabında iyice soğuttuğunuz tereyağı ile sıvı yağını karıştırın. Bu karışıma yoğurdu, şekeri, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyin. Son olarak elenmiş un ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru streç folyoya sarın, buzdolabında yarım saat bekletin. .

Dinlenen hamuru tart kalıbına yayın.

Hamurun üzerlerine çatal yardımıyla hafifçe delikler oluşturun ki pişerken kabarmasın. Tart hamurlarını kalıba yaydıktan sonra tekrar buzluğa aktarın. 10 dakika beklettikten sonra üzerlerine dilimlenmiş şeftalileri yayın. Şeker ile tarçını serpin.

Önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında, yarım saat pişirin. İsteğe göre frenk üzümü eşliğinde servis edebilirsiniz.