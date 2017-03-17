Markası İle İsmi Özdeşleşmiş Ürünler

Kağıt mendile ihtiyacınız olduğunda “Bana bir Selpak verir misin?” diyorsanız, herhangi bir kafeye gittiğinizde kahve sipariş ederken sütlü Nescafe olarak ısmarlıyorsanız ve menülerde de böyle yazıldığını görüyorsanız yalnız değilsiniz. Zira bazı markalar kullanıcının ilgisi ve kullanım oranı, ürünün başarısıyla doğru orantılı olarak zaman içinde ürettikleri ürünlerin ismiyle özdeşleşiyor. Onlara jenerik markalar da deniliyor. Mesela başka bir markanın aynı işleve sahip ürününe de o markanın ismiyle hitap etmeye başlıyorsunuz ve bu zamanla toplumsal alanda normal hale geliyor, yadırganmıyor ve olduğu gibi algılanıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu çeşit kullanımlar çok yaygın. Bakalım, hafızalarımızı, kullanıcı alışkanlıklarımızı sorgulayalım, bakalım neleri hatırlayacaksınız?