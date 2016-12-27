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profiterol

Profiterol Tarifi

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Profiterol Hamuru İçin Malzemeler;

1 su bardağı un
5 çorba kaşığı tereyağ
2 adet yumurta
1 adet yumurta akı
1 tutam tuz
1 su bardağı su

Profiterol Kreması İçin Malzemeler;

4 çorba kaşığı un
3 çorba kaşığı şeker
1 çorba kaşığı mısır nişastası
1 adet yumurta sarısı
80 gram bitter çikolata
2 su bardağı süt
1 çorba kaşığı tereyağ
1 paket vanilya
Üzeri için
100 gram bitter çikolata
100 gram krema

 

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3 adet patlıcan
500 gram tavuk kuşbaşı et
1 adet soğan
1 adet domates
1 çorba kaşığı tereyağ
1 çorba kaşığı un
1 su bardağı süt
1 çorba kaşığı kaşar peyniri rendesi
1 çorba kaşığı yağ
Tuz
Karabiber

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