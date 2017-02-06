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peynirli patatesli kek

Peynirli Patatesli Kek

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Peynirli Patatesli Kek İçin Malzemeler

3 adet patates
2 adet havuç
2 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı un
3 çorba kaşığı tereyağ
1 paket kabartma tozu
3 çorba kaşığı kaşar rendesi
Maydanoz
Kırmızıbiber
Karabiber
Tuz

 

Meyveli Tartölet İçin Malzemeler

Hamuru için;
2 su bardağı un
3 çorba kaşığı tereyağ
3 çorba kaşığı pudra şekeri
1 yumurta akı
Üzeri için;
2 paket krem şanti
1 su bardağı frambuaz
1 paket pudra şekeri

 

Yeşil Pilav İçin Malzemeler

2 su bardağı pirinç
2 su bardağı su
1 demet maydanoz
1 1 demet dereotu
1 demet nane
1 yemek kaşığı tereyağ
Karabiber
Tuz

 

Tavuk Köftesi İçin Malzemeler

400 gram tavuk kıyması
Yarım demet maydanoz
1 adet yumurta
3 çorba kaşığı beyaz peynir
3 çorba kaşığı kaşar peyniri
Yarım su bardağı galeta unu
Kırmızıbiber
Karabiber
Tuz

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