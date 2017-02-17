Özyeğin Üniversitesi’nden Genç Aşçı Adaylarına Destek

Özyeğin Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın en ünlü mutfak sanatları okulu Le Cordon Bleu, bu yıl 15.’si düzenlenen uluslararası gastronomi yarışması İstanbul Mutfak Günleri’ne Gastroshow ile katıldı. Master Chef Franck Bruwier ve Master Chef Christophe Bidault’ün Fransız mutfağından örnekler sundukları şovları konuklar tarafından tam not aldı.

Türk mutfağını dünyanın diğer mutfak kültürleri ile buluşturmak, ülkemizin aşçıları ile dünyanın önde gelen aşçıları arasında yakınlaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen uluslararası gastronomi yarışması İstanbul Mutfak Günleri, her sene olduğu gibi bu sene de ünlü şefleri ve okulları konuk etti. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu’nun 2008 yılında Dünya Şefler Birliği’ne (WACS) üyeliğinin kabul edilmesinin ardından düzenlenmeye başlanan etkinlik bu yıl 15. kez gerçekleştirildi. WACS’in belirlediği standartlar çerçevesinde yarışmaların yapıldığı İstanbul Mutfak Günleri’ne, Özyeğin Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın en ünlü mutfak sanatları okulu Le Cordon Bleu’nün Eğitmen Şefleri jüri olarak yarışmacıların değerlendirilmelerine katkıda bulundu ve Fransız Mutfağı ile ilgili eğitici ‘Gastroshow’lar vererek etkinliğe zenginlik kattı.

Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu “Bu sene 15.si düzenlenen Uluslararası Mutfak Günleri’nde yer alan yarışmalara profesyonel aşçıların yanı sıra, yurdun dört bir tarafından gelen 60 lise ve 500’den fazla meslek lisesi öğrencisi katılımda bulundu. Türk ve uluslararası aşçıların jüri olarak görev yaptığı bu etkinliğin gençlere gastronominin uluslararası standartlarının öneminin vurgulanmasında ve gençlerin cesaretlendirilmesinde çok önemi olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de gerek jüri görevlerinde gerekse uluslararası tekniklerin sunulduğu Gastroshowlarla katılarak destek vermeyi çok önemli buluyoruz. Umarız burada yarışan gençler, ileride Türk Mutfağını uluslararası platformlara taşıyan elçiler olacaklar.” dedi.

Fransız Mutfağına Yolculuk

Le Cordon Bleu’nün İstanbul Master Chefleri bu yıl 15.’si düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’ne Gastroshow ile katıldı. 2 – 5 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikte, Master Chef Franck Bruwier ve Master Chef Christophe Bidault, Fransız mutfağından örnekler sundular. Master Chef Franck Bruwier, Fransız mutfağının sırlarını anlatırken yaptığı Fransız mutfağının en ünlü yemeklerinden biri olan “Portakal Soslu Ördek” ile konukları büyüledi. Master Chef Christophe Bidault ise hem çikolata teknikleriyle ilgili bilgiler verdi hem de Mus Dolgulu Çikolata Kapları hazırlamanın inceliklerini öğretti.

15. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde konuklara muhteşem bir şov sunan ve Fransız mutfağını tanıtan Le Cordon Bleu’nün şeflerinin özgeçmişleri şöyle:

Franck G. Bruwıer- Master Chef

Şef Franck Bruwier; 1993 yılında California Cafe ve Left Bank restoranlarında chef de partie, 1996-2001 yılları arasında Paris’te bulunan 3 Michelin yıldızlı Lucas Carton restoranında sous chef, 2002-2003 yıllarında Mexico City’de Champs – Elysées restoranında baş aşçı, 2004 yılında Londra’daki Le Souffle restoranında baş aşçı ve 2005 – 2006 yıllarında ünlü aşçı Pierre Gagnaire’in yeri “Sketch” adlı restoranda baş aşçı olarak görev yaptı. Bu süre zarfında Moleküler Gastronominin kurucusu bilim adamı Hervé This ile moleküler gastronomi üzerine çalışmalarını sürdürdü.

2006 – 2009 yılları arasında Club Shangai’da yönetici şef, 2010 – 2011 yılları arasında ise Güney Kore’de bir Le Cordon Bleu restoranı olan Signatures’da yönetici şef olarak çalıştı. 2011 yılı ile 2013 yılı sonuna kadar Le Cordon Bleu’nün Malezya’daki mutfak sanatları okulunda, okulun operasyonundan ve mutfak programlarından sorumlu yönetici şef olarak çalıştı.

Christophe Bidault – Master Chef

Şef Christophe Bidault, Fransa ve İngiltere’deki pek çok elit işletmede şef olarak yıllarca hizmet verdikten sonra 2000 yılında Le Cordon Bleu ailesine katıldı. Şef Christophe, Londra’da Parfait LTD. ŞTİ.’de çalıştı ve burada Harrods ve Fortnum & Mason gibi elit mağazalara ürün tedarik etti. 1994 yılında Harrods’a geçerek, Hamur İşleri ve Viyana Çöreği (Viennoiserie) departmanlarında “Head Chef” (Aşçıbaşı) olarak görev yaptı.

Daha sonra ünlü şef Philippe Dadée ile çalışmaya başlayan Şef Christophe, Londra’nın 5 yıldızlı otelleri için ekmek üretmeye ve tedarik etmeye başladı. Ardından Londra’nın ünlü otellerinden Ritz Hotel’e transfer oldu ve burada Yönetici Pasta Şefi (Executive Pastry Chef) olarak hizmet verdi. Le Cordon Bleu’de çalışırken Meksika, Kore ve Londra’da çeşitli mutfak gösterilerinde bulundu. Şef Christophe, her ayrıntısı düşünülmüş şeker heykelleri, ince bir işçilikle işlenmiş çikolata heykelcikleri ve meşhur Fransız tatlısı “croquembouche” ile yaptığı kuleleriyle ünlü.

Le Cordon Bleu

Le Cordon Bleu, 1895’te “La Cuisiniere Cordon Bleu” dergisinin yayımcısı, gazeteci Marthe Distel tarafından mutfak sanatları okulu olarak Paris’te kurulmuştur. Açılışından itibaren, Le Cordon Bleu’nün uluslararası ünü dünyada hızla yayılmıştır. 1950’li yıllarda Paris’te yaşayan Julia Child’ın bu okulda eğitimini tamamlayıp ünlü bir aşçı ve yemek yazarı olması da Le Cordon Bleu’nün tanınırlığını artırmıştır. Julia Child’ın hayatı 2009 yılında vizyona giren Meryl Streep’in başrolünde oynadığı “Julie & Julia” adlı bir filme de konu olmuştur.

Günümüzde Le Cordon Bleu, 20 ülkede, 40’ı aşkın uluslararası okulda yılda 20.000 öğrenciye eğitim vermektedir. Le Cordon Bleu öğrencileri, Michelin yıldızlı restoranlardan gelen usta şefler ya da prestijli yarışmalarda galip gelerek “Meilleur Ouvrier de France” gibi unvanları elde eden isimler tarafından eğitilirler. Usta aşçılar, klasik Fransız mutfağı ve uluslararası aşçılık tekniklerine ait bilgi ve deneyimlerini Le Cordon Bleu öğrencilerine aktarırlar.