Vücut Şekline Göre Gelinlik Seçmenin Altın Kuralları

Kum Saati Vücut Şekline Sahip Olanlar

Dünya nüfusunun sadece %8’inde olan bir vücut şeklidir. Kalçalar ve omuzların aynı oranda olduğu ve bir de bel oyuntusunun olduğu vücut tipidir. Her gelinlik modeli rahatlıkla taşınabilir. Ancak benim önerim o kusursuz fiziğin en iyi vurgulanabileceği tam balık formunda bir gelinlik tercih edilmesidir.

Düz helen tipi gelinlikler fiziği gizleyeceği için kaçınılması gereken modeller arasında yer alıyor.

Armut Vücut Şekline Sahip Olanlar

Kalçaların omuzlara göre daha geniş olduğu vücut tipidir. Tek yapılması gereken omuzlarla kalça arasındaki bu farkı kamufle etmek. Nasıl mı? Oldukça basit: Üst bedeni daha geniş gösterecek drapeli, kayık yakalı parçaları seçerken; alt bedende kalçalarının genişliği gizleyecek kabarık modeller seçilmelidir. Yarım balık modeller ile de kalçaların yuvarlaklığı avantaja çevrilebilir.

Elma Vücut Şekline Sahip Olanlar

Kalçaların ve belin yakın ölçülerde olduğu vücut şeklidir. Göğüslerin vurgulanabileceği derin dekolte, V yaka gelinlikler tercih edilmelidir. bel bölgesi ise kamufle etmeye çalışılmalıdır. Belinin en ince noktasına, ki çoğunlukla bu tam göğüs altıdır, konumlandırılmış bir kemer, optik bir illüzyon yaratacak ve bel oyuntusu varmış gibi gösterecektir. Bu modeli A kesim ve helen tipi gelinliklerde rahatlıkla kullanabilirler.

Çok kabarık eteklerden, likra ve saten gibi vücut hatlarını ortaya koyan kumaşlardan, en çok da yuvarlak yaka gelinliklerden kesinlikle uzak durulmalıdır.

*Çilek Vücut Şekline Sahip Olanlar: Omuzların geniş, kalçaların dar olduğu vücut tipidir. Bel oyuntusu varla yok arasındadır.Tek yapılması gereken alt bedeni daha geniş, üst bedenini daha dar göstermektir. Tercihler yarım balık formundaki gelinlikler ve V yakadan yana yapılmalıdır.

*Muz Vücut Şekline Sahip Olanlar: Omuz ve kalçaların aynı oranda ancak bel oyuntusunun olmadığı vücut tipidir.. Tıpkı kum saati vücut tipi gibi hemen her gelinliği oldukça iyi taşıyabilirler. Ancak tek dikkat edilmesi gereken, olmayan bel oyuntusunu varmış gibi gösterecek bir illüzyon. Yani tıpkı armut, çilek ve elmada olduğu gibi kemer ya da işlemelerden faydalanılabilir. Bele oturup aşağı doğru genişleyen gelinlikler de iyi taşınabilecekler arasındadır.

*Büyük / Küçük Göğüslü Kadınlar İçin: Büyük Göğüslere sahip olan kadınlar toparlayıcı bir sutyen kullanmalı ve dikkati başka bir yere çekmelidirler. Mesela iddialı bir sırt dekoltesi, saç aksesuarı ya da kemer işini görecektir.

Küçük göğüslere sahip olan kadınlar ise; göğüs bölgesi drapeli veya işlemeli gelinlikleri tercih etmelidirler. Uzun / Kısa Boylu Kadınlar İçin: Uzun boylu kadınlar tam balık, A kesim modelleri daha iyi taşırken kısa boylular, yarım balık ve mini gelinlikleri iyi taşırlar.

Gelinlik Tasarımcısı: Pınar Bent