‘Efsane Anadolu Lezzetleri’ Gurmeleri Buluşturdu

Gastronomi Turizmi Derneği katkilariyla Seraf Restaurant’ta gerçekleşen ‘Efsane Anadolu Lezzetleri’ gecesi Ömür Akkor’un katilimiyla tüm turizm ve gastronomi camiasini buluşturdu.

Binlerce yıllık zengin Anadolu kültürüyle yoğrulmuş geleneksel yemekleri İstanbul’un göbeğine taşıyan ve ‘Efsane Anadolu Lezzetleri’ sloganıyla yola çıkan Seraf Restaurant, dün akşam gerçekleştirdiği gecede Türk ve Osmanlı mutfağı kültürüne yönelik çalışmalarıyla bilinen genç ve ödüllü yazar Ömür Akkor’un katılımıyla ‘Efsane Anadolu Lezzetleri’ gecesi düzenlendi.

16 şubat 2017 akşamı gerçekleşen gecede, yöresinden gelen sebze ve meyveler, katkısız, saf ve doğal ürünler ile kadim Anadolu kültürünün eşsiz değerlerini yansıtmasıyla bilinen Seraf Restaurant’ın Şefi Fuat Usta’nın misafirler önünde içli etli yaprak sarma ile doldurulup 10 saat usul usul pişen kaburga dolması sunumu misafirlerden tam not aldı.Türk mutfağına dair 20 kitaba imza atan Ömür Akkor’un ”Türkiye’nin tadına doyulamaz bir mutfak kültürü var ve bunu Seraf gibi bu uğura gönül veren mekanlar sayesinde daha da duyurmalıyız.”şeklinde konuştuğu gecede Akkor’un şahane sunumları ise göz doldurdu.

Gastronomi Turizmi Derneği üyeleri, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Derneği Başkanı Yalçın Manav, Sirha Türkiye Direktörü Abel Villemin, Seyahat yazarı ve Turizmci Cem Polatoğlu, Gastronomi ve Turizm basını, Türsab acentaları ve popüler ve fenomen yemek bloggerlarının da yer aldığı gecede Seraf Restaurant sahibi Doğan Yıldırım ‘Bizler Türk Mutfağı’na duyduğumuz sevgiyi burada geliştirip Seraf sayesinde her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Burada ketçap, mayonez gibi gıdalar yok. Tüm ürünlerimizi yöresinden gelen sebze ve meyvelerle katkısız saf ürünlerle hazırlıyoruz.’diye konuştu.

Gastronomi Turizmi Derneği’nden Plaket

Efsane Anadolu Lezzetleri’nin modern temsilcisi Seraf Restaurant’ ın düzenlediği gecede katkılarıyla yer alan GTD yönetim kurulu başkanı Gürkan Boztepe, derneğin 6 ayda büyük bir büyüme gerçekleştirdiğinden ve Türk mutfağını dünyaya tanıtma misyonunun gün geçtikçe daha büyük ilgi gördüğü ve bu misyonu görev bilecek çılgınlara ihtiyaç olduğundan bahsetti.

Süryani İçli Köfte, Sebzeli Yoğurt Çorbası, Keşkek, Lüle Kebap ve Kaburga dolması ikramlarıyla misafirlerine Anadolu topraklarında hissi yaşatan gecede, Gürkan Boztepe, Doğan Yıldırım ve Seraf Restaurant Genel Müdür’ü Sinem Özler’e plaket verdi.