Narlı Bereket Salatası Tarifi

Narlı Bereket Salatası

(6 Kişilik)

Narlı Bereket Salatası İçin Malzemeler:

1 adet büyük boy beyaz narın taneleri

1 su bardağı buğday

4-5 adet mini mısır (bebe mısır)

1 küçük kase kıyılmış ot karışımı (maydanoz, nane, fesleğen, reyhan)

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

1 çorba kaşığı nar ekşisi

Narlı Bereket Salatası Hazırlanışı:

Buğdayı birkaç saat kadar ılık suda ıslattıktan sonra bol suyla yıkayıp süzün. Tencereye aktarın, üzerini geçecek kadar su ilave edin. Damak tadınıza göre diri kıvamda haşlayın. Daha sonra süzün, kalan tüm malzeme ile birlikte harmanlayıp servis kasesine aktarın.

Yapım ve Üretim: İnci BAK

Fotoğraflar: Hande GÖKSAN

Fotoğraf Asistanı: Murat ERDOĞAN