Soğan Çorbası Tarifi

Soğan Çorbası

(4 Kişilik)

Soğan Çorbası İçin Malzemeler:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet çok ince dilimlenmiş iri soğan

1-diş ufak doğranmış sarımsak

1 çay kaşığı esmer şeker

1 çay kaşığı kekik

1 yemek kaşığı un

1 çorba kaşığı sirke

4 su bardağı tavuk suyu

1 kahve fincanı krema z

Ekmekli Kızartma İçin:

Dilimlenmiş ekmek

50 gram rendelenmiş mozzarella peyniri

1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

Soğan Çorbası Hazırlanışı:

Tereyağı ve zeytinyağını ısıtın. Soğanları ekleyin, yumuşayıp rengi koyulaşana kadar 10 dakika kavurun. Sarımsakları, şekeri ve kekiği ilave edip soğanlar iyice kahverengileşene kadar 20 dakika daha kavurun. Tuz ve un ekleyin. Sirke ve tavuk suyunu ilave edip kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte yarım saat daha pişirmeye devam edin. En son kremayı ilave edin. Karıştırıp ocaktan alın. Çorbayı ısıya dayanıklı kaplara paylaştırın. Üzerine dilimlenmiş ekmekleri yerleştirin. Rendelenmiş mozzarella peynir ve maydanoz karışımından serpin. 200 dereceye ayarlı fırında, peynirler eriyinceye kadar ısıtın. Sıcak servis yapın.

Yapım ve Üretim: İnci BAK

Fotoğraflar: Hande GÖKSAN

Fotoğraf Asistanı: Murat ERDOĞAN