Sulu Hedik

(8 Kişilik)

Sulu Hedik İçin Malzemeler:

1 su bardağı nohut

2 su bardağı buğday

1 adet kuru soğan (küçükse 2 adet)

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

Tuz

Su

Sulu Hedik Hazırlanışı:

Akşamdan nohut ve buğdayı ayrı ayrı ıslatın.

Ayrı tencerelere alıp yumuşayana kadar haşlayın.

Büyük bir tencerede bir araya getirin.

Kısık ateşte kaynatmaya devam edin.

Suyunu kontrol edip gerekiyorsa su ekleyin.

Kuru soğanı ince ince doğrayın.

Zeytinyağıyla beraber küçük bir tavaya alıp kısık ateşte kavurun. Biber ve domates salçasını ekleyin.

Karıştırarak rengini karartmadan 1 dakika kadar kavurun.

Pul biber ve kekiği de ekledikten sonra hazırladığınız soğanlı karışımı kaynamakta olan çorbaya ilave edin.

Birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Sıcak sıcak servis yapın.