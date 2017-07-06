Peki, sen hangi rengin insanısın?

Peki, sen hangi rengin insanısın?

Renkler insanlara çok şey fısıldıyor. Nöropsikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet YAVUZ renklerin dilini çözmenin insan üzerindeki etkilerini ve hangi rengin hangi karakter özelliklerine işaret ettiğini sizler için anlattı.

Renkler, insan ruhu ve zihni üzerinde etkili bir silaha dönüşebiliyor. Renklerin gücü ve etkisi kuşkusuz herkes tarafından biliniyor.

Ancak renklerin insanlara üzerinde farklı tepkimelere yol açabilecek kadar tesirli olması oldukça şaşırtıcı bir gerçek! Zira renklerin bu denli bir itici güç konumunda olması renklerle insanın kendisine ve kişiliğine yepyeni bir yol haritası çıkarmasına olanak sağlıyor.

Yani doğru renklerle istenilen psikolojiye ulaşmak mümkün hale geliyor. Üstelik eğilim gösterdiğimiz renkler bize karakterimizle ilgili ipuçları veriyor.