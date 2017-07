IŞIL IŞIL SAÇLAR İÇİN BU 9 BESİNİZİ HAYATINIZDAN EKSİK ETMEYİN..!

Kim ışıl ışıl saçları olsun istemez ki? Sağlıklı saçlar için dışarıdan bakım yapmak önemli bir konu olsa da aslında tek başına yeterli değil. Işıl ışıl saçlara sahip olmak için saç sağlığını koruyan ve geliştiren besinlere de sofrada yer açmak gerekiyor. Çünkü bazı besinler içerikleri ile saçların gürleşmesine, parlamasına hatta hızlı uzamasına yardımcı. Diyetisyen & Yaşam Koçumuz Gizem Şeber bu besinleri sıralarken, verdiği tarifle de ışıl ışıl saçlara ulaşmanızı mümkün kılacak.

Somon: En kaliteli omega-3 kaynaklarından biri olan somon, sadece kalp sağlığını değil aynı zamanda saç sağlığını da destekliyor. Kaliteli protein içeriği ve D vitamini içermesi sebebi ile saçlarınızı güçlendirir. Deri sağlığı açısından önemi olan A vitamini ile saç derisinin daha sağlıklı olmasına yardımcıdır.

İstiridye: Çinko minerali yetersizliği saç dökülmelerine yol açar. İstiridye, çinkonun zengin kaynaklarından biridir. Yalnız civa içeriği sebebi ile aşırı miktarda tüketilmesi sağlıklı değildir. Gebe ve emziren annelerin tüketmemesi gereken besin grubunda yer alır.

Yumurta: Yumurtanın sarısında bulunan biyotin saç sağlığı açısından oldukça önemlidir. Saçların parlak olmasını sağlar. Yumurta beyazının tam pişmeden tüketilmesi biyotinin vücutta etkin kullanılmasını engeller. Bu nedenle gür ve sağlıklı saçlar için tükettiğiniz yumurtanın beyazının iyi pişmiş olduğundan emin olmalısınız.

Ay çekirdeği ve kuruyemişler: E vitamini içerikleri ile ay çekirdeği başta olmak üzere fındık, badem ve ceviz gibi yağlı tohumlar saçların daha hızlı uzamasına yardımcı olur. Kalorisi yüksek bu besinlerin tüketiminde aşırıya kaçmak, sağlıklı saçlara sahip olmak isterken fazla kilo almanıza yol açabilir.

Tatlı patates: Saç ve deri sağlığı için önemli rolü olan A vitaminin öncül maddesi beta-karotenden zengindir. Bir adet tatlı patates A vitamini gereksiniminin 3 katı kadar beta-karoten içerir.

Avokado: İçerdiği sağlıklı yağlar ile saçların sağlıklı ve parlak olmasına yardımcıdır. Avokado, birlikte tüketildiği diğer besinlerinde vücutta daha etkin şekilde kullanılmasına yardımcı olduğundan ötürü sadece saç sağlığını değil genel sağlığı geliştirmeye de yardımcı olur.

Kivi: C vitamini vücutta antioksidan etki gösterir, hücre ve doku onarımını sağlar. Saçlarınızın daha parlak görünmesine yardımcı olan C vitamininin en zengin kaynaklarından biri de kividir. Günde 1 adet kivi tüketerek günlük C vitamini ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 80’ini karşılayabilirsiniz.

Kırmızı et: Demir minerali yetersizliğinde saç dökülmesi gözlenir. Kırmızı et demirin en kaliteli kaynağıdır. Beslenme programında anemiden korunmak ve sağlıklı saçlar için düzenli yer alması gerekir.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler de demir mineralinden zengindir. Sebzelerde bulunan demirin vücutta kullanılabilmesi için bu sebzelerin bir miktar kıyma veya et ile pişirilmesi veya yanlarında C vitamininden zengin bir besin kaynağı tüketilmesi önerilir.

SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN: KURUYEMİŞLİ AVOKADOLU SOMON SALATA

(1 Kişilik)

Malzemeler

200 gram somon fileto

2 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 demet roka

Yarım avokado

1 tatlı kaşığı sirke

15 adet badem

Yarım çay bardağı dolusu soyulmuş ay çekirdeği

1 tutam tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Zeytinyağını tuz ve karabiber ile karıştırıp somon filetoyu bu karışım ile iyice harmanlayın. Tavada çevirerek iyice pişirin. Bir salata kâsesine rokayı yıkadıktan sonra iri parçalar halinde koyun. Bademi ilave ederek karıştırın. Avokadoyu soyun, çekirdeğini çıkarın, yarısını ay şeklinde dilimleyin ve rokanın üzerine ilave edin. Pişmiş balığı avokado dilimlerinin üzerine yerleştirin. Ay çekirdeklerini salatanın üzerine serpiştirin. Sirke ile tatlandırarak servis yapın.