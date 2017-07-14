Tatlı yiyelim tatlı konuşalım

Birçoğumuz geçmişten gelen çay saati geleneğine aşina bir nesil olduğumuzdan pastane lezzetlerine düşkünlüğümüz de doğal bir sonuç oluyor bana kalırsa. Hele de çay kahveye eşlik eden lezzetlerde anne eli değmiş bir tat gizliyse. Kuruçeşme’nin son dönemde açılan en popüler adreslerinden biri olan Qurabiye, rengarenk vitriniyle çay saatlerini özleyenler için oldukça davetkar.

YAZI: HÜLYA ULUPINAR

Yemeye kıyamayacağınız tasarım pastalar burada

Uzun bir süredir pasta sanatının ne kadar geliştiğine şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Önceden pastaların taze ve lezzetli olması yeterliyken şimdilerde sanat eseri gibi farklı farklı tasarımlarıyla dikkat çeken pastalar revaçta. Qurabiye’nin pasta seçenekleriyse gerçekten bir mücevher kataloğunu aratmayacak kadar şık ve değişik. Trend olan pasta malzemelerinin en göze ve damağa hitap edenlerini yerinden tedarik ederek tasarım yeteneği ve usta pasta şefliğiyle de son dokunuşu yapan Qurabiye mutfağında benim favorilerim Ananas Pasta, meyve bahçesini andıran Makaron Pasta ve renkleriyle baş döndüren Rainbow Pasta. Özel günler için müşterilerinin ilgi alanlarını, hobilerini ya da onlar için önemli anektotları not ederek onları gülümsetecek pastalar tasarlamaları Qurabiye’nin klasik bir patisserie olmadığının göstergesi. Sizin için önemli olan bir günde sizi anlatan bir pastayı sevdiklerinize ikram etmek güzel bir deneyim olacaktır.

Çay saatinin en lezzetli eşlikçilerine buyurun

Tazecik günlük pastaları kadar çay saatlerinizi taçlandıracak choux ve makaronlar, ağızda dağılan anne kurabiyeleri ve yumuşacık çeşit çeşit kek, çayınızın ya da kahvenizin yanında size keyifli hissetmeniz için yetiyor da artıyor. Sadece sizin için sizinle birlikte tasarlanan söz, ve özel gün pastaları gibi çok özel lezzetlerin yanı sıra davetleriniz için de unutulmaz tatlı ve tuzlu lezzetler de hazırlayan Qurabiye, yaşamınıza bir gün değil her gün lezzet katma niyetinde.

Güzel havalarda bir küçük kaçamak için

Bahar aylarının getirdiği enerji, içimizde yükselttiği güzel duygular kadar ağzımızı tatlandıracak hafif tadımları da kaçınılmaz kılıyor. Qurabiye tatlı menüsünde bunun için gözlerimizi kamaştıran birden fazla seçenek bulabilirsiniz. “Çilekli Sarışın”, çıtır çıtır milföyü arasında hafif kreması ve taptaze çilek lezzetiyle hem akıllarda hem damaklarda iz bırakan lezzetlerden. Menüde yer alan Depression Cake, Çilekli Fıçıcık, Kestane Savier ve 184 yıllık Viyana geleneği Sacher lezzetlerinden hangisini seçeceğine karar verirken zorlanacaksınız.

Lezzetli makaronlar, mücevherlerle donatılmış değişmeyen tat ekler ve choux çeşitleri ve meyve bahçelerini andıran taptaze Cheesecake’le baharın tadını uzun uzun çıkarın.