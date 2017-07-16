Cevizli ve Elmalı Çörek

(1 Tepsi İçin)

Malzemeler:

100 gram doğranmış ceviz içi

1 çay kaşığı tereyağı

1 adet elma

2 adet kuru incir

1 tatlı kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Hamuru İçin:

2 su bardağı un

75 gram tereyağı (oda ısısında yumuşamış)

1 kahve fincanı süt

2 çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri İçin:

2 adet yumurtanın akı (bir tanesi iç hamura, diğeri üzerine sürmek için)

2 kahve fincanı toz şeker

Hazırlanışı:

Hamur için; Tüm malzemeyi hamur yoğurma kabına alın. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Sterç filme sarıp buzdolabında 15 dakika dinlendirin.

Elmaları kabuğuyla birlikte zar şeklinde doğrayın. İncirleri de aynı şekilde doğrayın. Ceviz içlerini 1 çay kaşığı tereyağı ile birlikte kavurduktan sonra iç malzemeye ilave edin. Nişastayı ve pudra şekerini ekleyip iç malzemeyi harmanlayın.

Buzdolabında dinlendirdiğiniz hamuru tezgaha alın. İstediğiniz ölçülerde yuvarlak kesin. Üzerine yumurta akı sürün. Harçtan 1 yemek kaşığı kadarını ilave edip yarım ay şeklinde kapatın. Hamuru elinize alın ve yuvarlak bohça şekline getirin. Katlama yeri altta kalacak şekilde yağlı kağıdın üzerine yerleştirin. Bir bıçak yardımı ile fotoğrafta gördüğünüz gibi ortasına gelmeyecek şekilde kesikler oluşturun. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın. Hamurların üzerlerine yumurta akı sürün, toz şeker serpin. 170 dereceye ayarlı fırında 25-30 dakika pişirin.