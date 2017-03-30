Mutfağımdan anne eli değmiş, anne usulü sulu yemekleri eksik etmemeye çalışıyorum. Bazen çok fazla malzemeyi karıştırmadan, oldukça sade ve lezzetli yemekler yapılabilir…

Tavuk Etli ve Brokolili Yemek

(4 Kişilik)

Tavuk Etli ve Brokolili Yemek İçin Malzemeler:

1 adet soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

400-500 gram tavuk göğüs eti

1 adet küçük boy kapya biber

1 adet büyük boy patates

1 adet havuç

1 dal kereviz sapı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı bezelye içi

200 gram brokoli

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, kimyon

Tavuk Etli ve Brokolili Yemek Hazırlanışı:

Soğanı zar şeklinde doğrayıp sıvı yağla birlikte yumuşayana kadar kavurun. Parmak şeklinde doğradığınız tavuk etlerini, ince kıydığınız kereviz sapını, ve zar şeklide doğradığınız kapya biberler ile havucu ekleyin, kavurmaya devam edin.

2 yemek kaşığı sıcak suda incelttiğiniz salçayı ve irice doğradığınız patatesi ilave edin. Birkaç dakika daha kavurun. Üzerini örtecek kadar sıcak suyu, bezelye içini ve tuzu ekleyin. Önce yüksek ateşte 5 dakika pişirin. Sonra ateşi kısın ve patatesler yumuşayıncaya kadar pişirin. Yemeği ocaktan indirmeye 5 dakika kala küçük küçük doğradığınız brokolileri, kimyonu ve tereyağını ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın. 5 dakika sonra ocaktan alın. Sıcak sıcak servis yapın.

Yapım: İnci BAK

Fotoğraflar: Hande GÖKSAN

Fotoğraf Asistanı: Murat ERDOĞAN