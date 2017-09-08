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Kremalı Sebzeli Fırında Tavuk

Kremalı Sebzeli Fırında Tavuk

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Kremalı Sebzeli Fırında Tavuk
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Kremalı sebzeli fırında tavuk tarifi için Malzemeler

Kremalı sebzeli fırında tavuk tarifi Hazırlanışı

  • Tavuk etini kuşbaşı olacak şekilde ufak ufak doğrayın. Kabakları rendeleyip suyunu sıkın. Havuçları soyup yıkayın ve rendeleyin. Yuvarlak büyük boy bir borcama tavukları koyun. Üzerine önce mantar çorbasını ve sonra sırası ile kabak, havuç, rendelenmiş kaşar peyniri, krema, tuz ve karabiberi ekleyip kaşıkla iyice harmanlayın.
  • Kaşığınızın tersi ile borcamdaki malzemeleri düzeltin. Önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırında iyice kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirin.
  • Afiyet olsun…
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