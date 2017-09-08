Kremalı Sebzeli Fırında Tavuk

Tavuk etini kuşbaşı olacak şekilde ufak ufak doğrayın. Kabakları rendeleyip suyunu sıkın. Havuçları soyup yıkayın ve rendeleyin. Yuvarlak büyük boy bir borcama tavukları koyun. Üzerine önce mantar çorbasını ve sonra sırası ile kabak, havuç, rendelenmiş kaşar peyniri, krema, tuz ve karabiberi ekleyip kaşıkla iyice harmanlayın.