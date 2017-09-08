Pizza Makarna

MALZEMELER
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet dolmalık biber
5-6 adet mantar
2 diş sarımsak
1 su bardağı domates sos
Tuz,karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
1/2 kangal sucuk
2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 su bardağı parmesan
1/2 paket burgu makarna
YAPILIŞI
Zeytinyağında biber, mantar, sarımsak , sucuğun yarısını soteleyin. Üzerine domates sos ekleyip tuz,karabiber ve pul biber ile tatlandırın. 1 bardak kaşar ve parmesan peynirini ayrıca pişirdiğiniz sosu haşlanmış makarnaya döküp karıştırın. Fırın tepsisine doküp üzerine kaşar, mantar, biber ve sucuk ile süsleyin. 180 derecede peynirler eriyene kadar pişirin.