Pizza Makarna Puan ver Puan ver

MALZEMELER

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet dolmalık biber

5-6 adet mantar

2 diş sarımsak

1 su bardağı domates sos

Tuz,karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1/2 kangal sucuk

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı parmesan

1/2 paket burgu makarna

YAPILIŞI

Zeytinyağında biber, mantar, sarımsak , sucuğun yarısını soteleyin. Üzerine domates sos ekleyip tuz,karabiber ve pul biber ile tatlandırın. 1 bardak kaşar ve parmesan peynirini ayrıca pişirdiğiniz sosu haşlanmış makarnaya döküp karıştırın. Fırın tepsisine doküp üzerine kaşar, mantar, biber ve sucuk ile süsleyin. 180 derecede peynirler eriyene kadar pişirin.