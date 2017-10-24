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Yeşil Elmalı Tarçınlı Tavuk

(4 Kişilik)

Malzemeler:

400 gram kemiksiz tavuk göğsü

1 adet yeşil elma

3 adet kuru kayısı

3 adet kuru incir

3 adet siyah erik kurusu

1 adet küçük soğan

1 tatlı kaşığı toz tarçın

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı krema

Bir miktar tuz, karabibe

Hazırlanışı:

Çelik tavayı biraz kızdırdıktan sonra sırasıyla, yağ, soğan ve tavukları ekleyerek soteleyin. Daha sonra elma ve kuru meyveleri ilave edin. Son olarak tarçın, tuz ve biberi kattıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakın. 1-2 dakika sonra kremayı döküp, koyulaşana dek pişirmeye devam edin.