Kömbe Nasıl Yapılır?

Yepyeni bir seneye başlamanın heyecanı ile ‘Sevgi’ dolu bir merhaba…

Yılın ilk sayısında sizlerle olmak çok güzel, umarım hepiniz sağlıklı, sevgi ve lezzetli bir yıl geçirirsiniz. Bu yılın ilk sayısında da geçtiğimiz yıl başlattığım “Gastronomist” projeme devam ediyorum. Bu ayda bu işi kendine meslek edinmenin dışında bildiklerini aktarmayı tercih etmiş bir akademisyen ile beraberim. Gelişim Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Adem Yetim ile mutfağa girdik. Adem Hocamız ile de ortak noktamız sadece yemek yapmamız değil, aynı zamanda anne tarafından da hemşeriyiz. Medeniyetlerin harmanlandığı, bir kültür sarmalı haline geldiği, güzel ülkemin en güney noktası olan Hatay ilinin Yayladağı ilçesinde dünyaya gelen Adem Yetim, ilk ve orta öğrenimini Hatay’da tamamlayarak, 2000 ile 2010 yılları arasında mutfak sektöründe çalışmış.

Gastronominin trend haline gelmesi ile birlikte, Bu alanda kendisini geliştirme kararı alan Adem Hocamız, ön lisansını Beykent Üniversitesi İkram Hizmetleri’nde tamamladıktan sonra lisans eğitimini de Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak sanatlarında tamamlamış. Şu anda da Mersin Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Bunun yanında birçok konuda eğitim almış ve şimdiler de hepsini öğrencilerine aktarmaktan büyük keyif alıyor. Adem Yetim ile sizler için Hatay mutfağından özel lezzetler hazırladık.

Ağız tadınız eksik olmasın…

Kömbe

(4 – 6 Kişilik)

Kömbe İçin Malzemeler

1 kilo un

1 paket (250) gram margarin

2 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

2 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

Sıvı yağ

1,5 yemek kaşığı kömbe baharatı

Susam

Kömbe Hazırlanışı

‘’Kömbe baharatı genellikle tarçın, Hindistancevizi, Mezeki sakızı, zencefil, yenibahar ve karanfilden oluşan bir karışımdır ve Antakya’da her aktarda satılır.’’

Unu, margarini, vanilyayı, kömbe baharatını ve kabartma tozunu büyük bir kapta iyice yoğurun. Ayrı bir kapta toz şekeri sütle eriyinceye kadar karıştırın ve hazırladığınız hamura ekleyin. Hamuru, kulak memesi kıvamına gelinceye kadar sıvı yağ ekleyerek yoğurmaya devam edin. Elde ettiğiniz yumuşak hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avuç içinizde yuvarlayarak top haline getirdiğiniz hamuru susama batırın ve kömbe kalıbına bastırın. Kalıbı sertçe vurarak şekil almış hamurun kalıptan ayrılmasını sağlayın. Bir tepsiye dizin ve orta ısıdaki fırında pembeleşinceye kadar, yaklaşık 15-20 dakika pişirin.