Aşşir Tarifi

Aşşir

(4 Kişilik)

Aşşir İçin Malzemeler

300 gram az yağlı et

500 gram buğday

1 su bardağı nohut

1 adet orta boy kuru soğan

Biber salçası

Tereyağı

Kimyon (tane ve toz)

Ceviz içi

Aşşir Hazırlanışı

‘’Aşşir bir tören yemeğidir. Düğünlerde, kesilen hayvanın tüm eti kullanılır. Gerdan eti hem yumuşaktır, dövmesi daha kolaydır hem de yağ oranı yemek için yeterlidir. Horoz eti de kullanıldığı olur. Yağsız ve kaliteli et kullandığınızda yemeğin daha sağlıklı olduğunu düşünebilirsiniz, ancak biraz kuru olduğunu fark edersiniz. Bunun da çaresi, tabağınıza aldığınız yemeğin üzerine bolca, eritilmiş tereyağı dökmektir.’’ Buğdayı ve nohutu bir gece suda bekletin. Eti düdüklü tencerede 30 dakika, nohudu yine düdüklü tencerede 20 dakika haşlayın. Eti büyükçe bir tencereye alın. Üzerine sırasıyla buğday, nohut ve kıyılmış soğanı yayın. 1 tatlı kaşığı toz kimyon serpin. Üzerini kapamayacak kadar su ilave edin. Tuz koymayın. Kısık ateşte 2,5 saat suyunu çekinceye kadar pişmeye bırakın. Pişim sırasında karışmayın. Piştikten sonra arzu ettiğiniz acılığı ve kırmızı elde edene kadar biber salçası ilave edin. Şimdi tuzuna bakıp isterseniz tuz ekleyebilirsiniz. Bazı biber salçaları yeterince tuzlu olduğundan yemeğe biber salçası eklemeden ve tadına bakmadan tuz katmayın. Elde edilen yemeği, el blenderiyle nohut ve eler ezilinceye kadar karıştırın. Aslında bu işlemin ‘çömçe’ denilen büyük bir tahta kaşıkla dövülerek yapılması gerekir. Böyle bir kaşığınızı gücünüz ve sabrınız varsa tabiî ki siz de yapabilirsiniz. Bir tavada tereyağını eritin. Yine bir tavada tane kimyonu hafif ateşte gezdirin ve dövün. Aşşir’i bir servis tabağına yayın. Üzerine arzu ettiğiniz miktarda kimyon ve küçük ceviz içi parçaları serptikten sonra, son olarak, bolca kızgın tereyağı dökerek servis yapın. Yanında turşu ve ekşili salata ihmal etmeyin.

Şef: Elif Çıtak

Fotoğraflar: Hakkın Günerkan