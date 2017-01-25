Künefe Nasıl Yapılır?

Künefe

(4 – 6 Kişilik)

Künefe İçin Malzemeler

1 kilo tel kadayıf

1 kilo künefelik tuzsuz peynir

500 gram tereyağı

Şurubu İçin:

1 kilo toz şeker

3 su bardağı su

Künefe Hazırlanışı

Önce suyu ve şekeri karıştırıp kaynatarak şurubu hazırlayın ve bir kenara alın.

Yaklaşık 60 cm çapında bir bakır tepside tereyağını eritin. Ateşi kısın ve tel kadayıfları tepsiye alıp tereyağına yedirerek tiftikler gibi kırın. Kırılmış ve tereyağına bulanmış kadayıfı başka bir kaba alın ve ikiye bölün. Tepsiyi yeniden yağlayın. Kadayıfın yarısını tepsiye yayın ve iyice bastırın. Suyu alınmış peyniri avucunuzda sıkarak ufalayın ve tepsiye serdiğiniz kadayıfın üzerine yayın. Kadayıfın diğer yarısı ile de peynirin üzerini kapayın ve yine sıkıca bastırın. Tepsiyi köz üzerinde yada evde ocak üzerinde en küçük gözde sık sık çevirerek pişirin. Tepsinin kenarına denk gelen yerden kadayıfın kızarıp kızarmadığını takip edebilirsiniz. Emin olmak için bir bıçak yardımıyla künefeyi kenarından hafifçe kaldırıp bakın. Her tarafı kızarınca, başka bir tepsi yardımıyla ters yüz edin ve diğer yüzünün de kızarmasını sağlayın. Üzerine ılık şurup dökün ve parçalara bölerek servis yapın.