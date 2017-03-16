Frida Mix Pizza

(3-4 Kişilik)

Frida Mix Pizza İçin Malzemeler:

180 gram ince pizza hamuru

10-12 dilim sucuk

4-5 adet mantar

1 küçük kase doğranmış renkli biber

1 yemek kaşığı dilimlenmiş zeytin

1 yemek kaşığı mısır tanesi

1 tatlı kaşığı isot

150 gram rendelenmiş mozzarella peyniri

Roka yaprakları

Emmantel peynir (veya parmesan)

Pizza Hamuru İçin:

3.5-4 su bardağı un

10 gram yaş maya

1 çay bardağı süt

1 çay kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Domates Sos İçin:

1 kilo domates

2 adet kapya biber

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı kıyılmış taze sarımsak

Bir tutam toz şeker

Tuz

1 dal taze kekik

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Frida Mix Pizza Hazırlanışı:

Pizza hamuru için; Yaş mayayı ılık şekerli sütte, karışım köpürünceye kadar karıştırın. Kontrollü olarak azar azar unu ekleyin. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru top şeklinde toparlayın. Üzerini streç filmle kaplayın. Oda ısısında en az 2 saat dinlendirin. Pizza hamurunuz hazırdır.

Domates sos için; Domatesleri dilimleyin, kapya biberleri de irice doğrayın. Her iki sebzeyi kalan sos malzemesi ile birlikte harmanlayın ve ısıya dayanıklı geniş bir kaba aktarın. Üzerini folyo ile kapatın ve 180 dereceye ayarlı fırında 2 saat boyunca pişirin. Son 15 dakika kala, folyoyu üzerinden alarak domateslerin iyice kızarmasını sağlayın. Fırından alın ve ılınınca robota aktarın, püre haline getirin.

Pizza hamurunu büyük boy pizza tepsisine aktarın. Elinizle bastırarak her tarafa eşit dağılacak şekilde yayın. Üzerine önce hazırladığınız domates sostan sürün ,sonra da roka ve Emmantel peynir dışındaki malzemeyi dekoratif bir şekilde yerleştirin. 200 dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin. Fırından alın, roka yaprakları ve Emmantel peynir ile lezzetini tamamladıktan sonra servise hazır edin.