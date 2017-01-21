Kişnişli ve Tulum Peynirli Yumurta

Kişnişli ve Tulum Peynirli Yumurta

(2 Kişilik)

Kişnişli ve Tulum Peynirli Yumurta İçin Malzemeler:

4 dilim tahıllı hamburger ekmeği

2 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

5-6 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı hazır fesleğen sos

1 dal taze kişniş

2 yemek kaşığı ufalanmış tulum peyniri

1 adet haşlanmış yumurta

Kişnişli ve Tulum Peynirli Yumurta Hazırlanışı:

Ekmek dilimlerinin üzerine havanda ezilmiş sarımsak ile zeytinyağını sürün. Izgarada kızartın.

Maydanozu, taze kişnişi iyice kıyın. Ufalanmış tulum peyniri ve fesleğen sosla harmanlayın. Ekmeklerin üzerine kişnişli karışımı serpin, haşlanmış yumurtaları da yerleştirip servis edin.