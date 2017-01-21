Beslenmede 50 Yaş Üstüne Tavsiyeler

Sağlıklı beslenme ilkeleri her ne kadar herkes için ortak gözükse de aslında yaşa bağlı değişen kriterlere sahip. Yaş ilerledikçe değişen vücudun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak sağlıklı bir yaşam için şart. Hem de bu besinler cinsiyetinize göre de farklılık gösteriyor. Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber’in 50 yaş üstü kadınlara ve erkeklere önerdiği 5 önemli besini mutlaka sofralarınıza ekleyin.

50 yaşından sonra kadınların beslenmesine ilave etmesi gereken 5 besin

Yabanmersini gibi küçük kırmızı meyveler

Taze veya kuru küçük taneli meyveler antioksidan açısından oldukça zenginler. Annals of Neurology Dergisi’nde yer alan bir bilimsel çalışmaya göre bu meyveleri düzenli tüketen kadınlarda hafıza fonksiyonları tüketmeyenlere göre 2.5 sene daha iyi durumda kalıyor.

Koyu Yeşil Yapraklı Sebzeler

2000’li yılların başında yapılan bilimsel çalışmalar gösterdi ki, kadınların düzenli K vitamini alması gelecekte kalça kırığı yaşama ihtimallerini azaltıyor. K vitaminin en zengin kaynaklarından olan koyu yeşil yapraklı sebzelere sofralarınızda mutlaka yer açın.

Yeşil Çay

American Journal of Clinical Nutrition Dergisi’nde yayınlanan 75.000 kadın üzerinde sürdürülmüş bilimsel bir çalışmanın sonuçlarına göre günde 2-3 kupa yeşil çay içen kadınların tüketmeyenlere göre yaşlılık döneminde mide ve yemek borusu kanserine yakalanma riskleri daha düşük.

Ceviz

İçerdiği E vitamini, omega-3 yağ asitleri ve fito birleşenler sebebi ile günde 2 avuç ceviz tüketmenin elli yaş sonrası kadınlarda meme kanserine yakalanma ihtimalini azaltabileceği düşünülüyor.

Süt Ürünleri

Kemik sağlığının korunması için düzenli tüketilmesi gereken besinlerin başında süt ürünleri geliyor. Günde 2 bardak kadar süt ve süt ürünleri tüketilmesi şart. Fakat menopoz döneminden sonra yarım yağlı veya light tüketilmesi kalp sağlığı açısından daha olumlu.

50 yaşından sonra erkeklerin beslenmesine ilave etmesi gereken 5 besin

Domates

Prostat büyümesi ve prostat kanserine karşı koruma sağladığı bilinen likopenin en zengin kaynağı domates. Kış aylarında domates tüketmek istemeyen erkekler; kuru domates veya domates salçası tercih edebilirler.

Keten Tohumu

Kadınlara göre kalp hastalıkları konusunda daha şanssız olan erkeklerin düzenli omega-3 alması önemli. En kaliteli kaynağı balık olsa da keten tohumu da bitkisel omega-3 kaynaklarından biri. Bütün bunların dışında 2008 yılında yapılan bir bilimsel çalışmada keten tohumunun prostat kanserine karşı koruma sağladığı ve günde 3 silme tatlı kaşığı keten tohumu tüketen erkeklerde prostat kanserinin ilerlemesinde yavaşlama görüldüğü tespit edilmiştir.

Çikolata

37.000 İsveçli erkek üzerinde 10 sene sürdürülen bir araştırmada, günde ortalama 40-60 gram arası çikolata tüketen erkeklerin tüketmeyenlere göre kalp krizi geçirme riskinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kakao flavanollerinin hafıza fonksiyonları açısından önemi olduğu düşünülmektedir.

Muz

Potasyum mineralinin en zengin kaynaklarından biri olan muzun kan basıncını düşürme konusunda etkili olabileceği düşünülmektedir. Düzenli muz tüketen erkeklerde hem sistolik hem de diastolik kan basıncının daha düşük olduğu gözlemlenmiştir.

Tam Tahıllar

İçerdikleri sağlıklı lifler ile kalp sağlığını korumada önemli yerleri vardır. Yapılan çalışmalara göre düzenli tüketilen tam tahıl ürünleri kan kolesterolünün azalmasına yardımcı olmaktadır.