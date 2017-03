Kış sofralarının vazgeçilmezi Balkabağı Çorbası

Kış sofralarının vazgeçilmezi ‘Balkabağı’

Kış mevsiminin en gözde sebzelerinden biri de şüphesiz balkabağı. Çorbasından tatlısına çeşit çeşit tarifin ana malzemesi olan, kış aylarının sevilen lezzeti balkabağıyla hazırlanan ve lezzet müdavimliği oluşturacak reçeteler için The Grand Tarabya otelin başarılı şefi Selçuk Gönen’i ziyaret ettim. Şubat ayı boyunca otelin boğaz manzaralı restoranı The Brasserie Restaurant’ta tamamı balkabağıyla hazırlanmış bu özel menüyü tatmak ve ruha şifa boğaz havasının da tadını doyasıyla çıkarmak için ajandanızda yer açın…

Şifa dolu bir kase çorbaya kim hayır diyebilir

Her derde deva olduğu kuşaktan kuşağa aktarılan çorbalar kış sofralarının mihenk taşıdır. Yemek kültürümüzde ana yemeğe geçmeden bir kase çorbayla sıcacık bir başlangıç yapmak kaçınılmazdır. Hele de soğuk kış günlerinde buram buram dumanıyla iştah kabartan lezzetli bir çorbaya hangimiz karşı koyabilir? Antioksidan deposu ve bağışıklık sistemini güçlendiren balkabağı çorbasıyla başlanacak bir akşam yemeği tam bu aylarda çok doğru bir tercih olacaktır. Sindirim sistemini destekleyen balkabağı, kış çorbalarında hem sağlıklı hem de çok lezzetli bir lezzet olarak öne çıkıyor.

Balkabağıyla mutfağınızda farklı denemelere yer açın

Balkabağı denince akla ilk önce anne mutfağından bizlere miras kalan klasik tarifler geliyor. Bol kaymaklı balkabağı tatlısı Antakya’da kireçte yapılırken kimi evlerde tahinle tatlandırılır. En klasik tarif olarak tatlısı akla gelse de balkabağı, çorbadan ana yemeğe bir çok tarifte ana malzeme rolünün hakkını veren bereketli de bir sebze. The Grand Tarabya otelinin mevsimin en taze mahsullerini menülerine taşıma geleneğini başarıyla sürdüren mekanı The Brasserie Restaurant’ta balkabağıyla hazırlanan birbirinden farklı lezzet sunumlarıyla karşılaştım. The Grand Tarabya Executive şefi Selçuk Gönen balkabağıyla hem çok sağlıklı hem de farklı tatları deneyimleme imkanı bulabileceğimiz bu harika menüyü bizlere tattırarak balkabağının mutfaklarda nasıl çok yönlü değerlendirilebilineceğini gösterdi.

Balkabağı kırmızı ete ayrı, sufleye ayrı yakışıyor

The Brasserie Restaurant’tın özel bal kabağı menüsünde de yer alan dana yanağıyla servis edilen balkabağı gnocchi ve tatlı deneyiminde baskın balkabağı lezzetini öne çıkaran balkabaklı sufle, şef Selçuk Gönen’in de favorileri arasında yer alıyor. Mevsimin en tazesi olarak tezgahlardan bizlere göz kırpan balkabağını siz de bu muhteşem tariflerle deneyebilirsiniz.

Balkabağı Çorbası

(6 Kişilik)

Balkabağı Çorbası Malzemeler:

1.5 kilo balkabağı

4 su bardağı sebze suyu

2 adet orta boy soğan

110 gram parmesan

2 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

5 yemek kaşığı tereyağı

3 gram kakule

3 gram kimyon tohumu

2 gram karanfil

3 gram kişniş tohumu

3 gram taze adaçayı

20 ml. zeytinyağı

Üzeri İçin:

150 ml. çırpılmış krema

2 gram defne yaprağı

Balkabağı Çorbası Hazırlanışı:

İri doğranmış balkabaklarına toz şeker, tuz ve karabiber ekleyin. Zeytinyağı ile yağlayarak önceden ısıtılmış 220 derece fırında yumuşayana kadar 20 dakika pişirin. Yapışmaz bir tavada tarçın, kakule kişniş tohumu, kimyon tohumu ve karanfili kavurun. Tereyağını tencerede ayrı bir tencerede eriterek küp doğranmış soğanları ve küp doğranmış balkabaklarını ekleyerek sebze suyunu ilave edin. Orta ateşte kaynayana kadar pişirin. Sotelediğiniz baharatları defne yaprağı ile birlikte karışıma ekleyin. 20 dakika daha pişirdikten sonra, mutfak robotundan geçirerek pürüzsüz hale getirin. Çırpılmış krema ve taze adaçayı ile servis edin.

Şef Selçuk Gönen

Hülya Ulupınar

hulyaulupinar@gmail.com

Fotoğraflar: Metin Mahdum