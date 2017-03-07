Balkabağı Gnocchi Tarifi

Balkabağı Gnocchi

(4 Kişilik)

Balkabağı Gnocchi İçin Malzemeler:

1 kilo patates

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı balkabağı püresi

2 su bardağı un

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat

2 su bardağı un

3 çorba kaşığı rende parmesan

Üzeri İçin:

1 diş sarımsak

3 gram adaçayı

1 yemek kaşığı tereyağı

Balkabağı Gnocchi Hazırlanışı:

Patatesleri yıkayıp bol suda haşlayın. Haşladığınız patatesleri soyup ılınmasını bekleyin ve çatal yardımıyla püre haline getirin. Un, yumurta, balkabağı püresi, muskat ve parmesan peynirini patates püresine ekleyerek tüm malzemeler harmanlanıncaya kadar yoğurun. Hamurdan yaklaşık 3 santim kalınlığında rulolar yapın. Hamur rulolarını yastık şeklinde dilimleyin. Daha sonra çatalla üzerinde çizikler oluşturun. Büyük bir tencereye bol su koyun. İçine tuz, tereyağı ve adaçayı ekleyin. Gnocchileri kaynar suya atın. Gnocchiler önce dibe çökecektir. Suyun yüzeyine çıktıklarında süzgeçle kenara alın. Yapışmaz yüzeyli bir tavada tereyağını eritin. Isıtılmış tavada bir diş ince doğranmış sarımsak ve adaçayını soteleyip gnocchilere ekleyin.

Not: Önceden haşlanmış dana yanağıyla birlikte servis edebilirsiniz.

Şef Selçuk Gönen

Hülya Ulupınar

hulyaulupinar@gmail.com

Fotoğraflar: Metin Mahdum