Kilo Vermek Artık Daha Kolay Puan ver Puan ver

Kilo vermekte zorlanan ve sindirim sorunu yaşayanlara destek Malezya’dan geliyor. Malezya’nın dünyaca ünlü egzotik meyvesi Ananas, sindirimi kolaylaştırıcı özelliği ile yağ yakımını hızlandırıyor. Ananas, kanserden tansiyona, gözlerde meydana gelen sarı noktadan diş etleri rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa olumlu yönde etki ediyor.

Yaz aylarını oldukça formda geçiren ve bu fit görüntüsünü kış mevsimine taşımak isteyenler için en etkili çözüm yine doğadan. Yüksek besin değeri ile en faydalı meyveler arasında yer alan Ananas, sindirimi kolaylaştırarak yağ yakımını hızlandırıyor. Türkiye’de Verita tarafından market ve satış noktalarına sunulan, C vitamini bakımından en zengin meyvelerden biri olan Ananas bu özelliği ile cilt, saç ve tırnak sağlığının korunmasından çeşitli hastalıklara karşı vücudun direncinin artırılmasına kadar pek çok noktada etkili bir meyve olarak karşımıza çıkıyor.

Hızlı yağ yakıyor, kabızlığı önlüyor

Yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği ile özellikle son yıllarda ülkemizde de Ananasın yaygınlaştığını belirten ve kilo sorunu olanlar için ideal bir seçim olduğunun altını çizen Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, bu meyvenin kilo vermek için oluşturulan pek çok diyet listesinde görüleceğini söylüyor. Kümeli, besin lifi bakımından zengin olan Ananasın kabızlık başta olmak üzere çeşitli sindirim sorunlarına karşı tüketilmesi için önerilen meyveler arasında ilk sıralarda geldiğini ifade ediyor.

Serbest radikalleri dengeliyor

C vitaminin aynı zamanda sağlıklı bir bağışıklık sistemi içinde önemli vitaminler arasında yer aldığını kaydeden Kümeli, özellikle antioksidan özelliği olan Ananasın sağlık açısından farklı bir yeri olduğuna vurgu yapıyor. Kümeli, “Suda çözünür antioksidan vitaminler arasında bulunan C vitaminin sayıları arttığında damar tıkanıklığı, diyabete bağlı kalp hastalığı, solunum yolu hastalıkları ve daha pek çok hastalığın önünü açan serbest radikalleri dengeleyerek vücudu koruyor.” açıklamasını yapıyor. Taylan Kümeli bir antioksidan deposu olan Ananas meyvesinin vücuda ve rahatsızlıklara etkisini ise şöyle sıralıyor;

Makula Dejenerasyonu: Sarı nokta hastalığı olarak bilinen ve bir retina hastalığı olan makula dejenerasyonu daha çok 55 yaşından sonra görülen ve gerekli tedavi yapılmadığı takdirde görme kaybına yol açabilen bir göz hastalığıdır. Uzmanlar sarı nokta ve diğer göz hastalıklarından korunmak için aralarında Ananas meyvesinin de bulunduğu antioksidan vitaminler bakımından zengin meyve ve sebzelerin daha sık tüketilmesini öneriyor.

Bromelain: Ananasta bulunan ve gıdalarla alınan proteinlerin sindirimi sırasında kullanılan enzimlerin karışımı olan “bromelain”in pek çok faydası bulunuyor. İltihabı önleyen bromelain enzimi vücudun su tutmasına bağlı şişliği azaltıyor, gut hastalığının tedavisine yardımcı oluyor, proteinlerin sindirimini hızlandırarak sindirim sistemine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda iltihapla birlikte görülen sinüzit ve eklem iltihabı gibi hastalıkların belirtilerini hafifletiyor.

Kanser: Son yıllarda yapılan araştırmalarda Ananas’a özgü bromelain enziminin laboratuvar hayvanlarında bağışıklık sistemine zarar vermeden kanser hücresi sayısı azalttığı sonucunun elde edildiği görülüyor.

Diş Etleri-Buffalo Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre günde 60 mg’dan (yaklaşık 1 Ananas) daha az C vitamini alanların almayanlara oranla 1.5 kat daha fazla diş eti iltihabına yakalanma riski bulunuyor.

Kemik Sağlığı: Ananasta bol miktarda bulunan manganez minerali kalsiyum, çinko ve bakırla birlikte kemik sağlığı açısından en önemli elementler arasında yer alıyor.

Kilo Verme: Ananasta bulunan ve protein sindirimine yardımcı olan bromelain enzimi yağların sindirimi sırasında kullanılan lipaz enzimi ile birlikte çalışarak gıdalar yoluyla alınan yağın vücutta birikmesini önlüyor.

Sindirim: Proteinin vücut tarafından sindirilmesinde kullanılan enzimleri içermesi bir yana Ananas aynı zamanda sindirim için kritik önem taşıyan besin lifi bakımından da zengin meyveler arasındadır. Ananasta bulunan lif bağırsaklardaki suyu toplayarak sindirimi yavaşlatır. Bu sayede gıdalardan alınan vitamin ve minerallerin vücut tarafından daha çok emilmesine yardımcı olur.

Tansiyon: Yeterli miktarda (günlük önerilen miktar 4700 mg) potasyum almak kan basıncının (tansiyon) dengelenmesini sağlar. Ananas içerdiği potasyum ile (1 meyvede 986 mg) yüksek tansiyonun düşürülmesine ve kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.

Cilt: C vitamininin cilt ve saç sağlığı için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yüksek miktarda C vitamini içeren ananas vücudun kolajeni sentezlemesini kolaylaştırarak cildin daha esnek olmasını sağlarken akne oluşumu azaltır.

Ananasın Kalorisi ve Besin Değerleri

100 gram kabuğu soyulmuş ananas;

50 kalori

0.5 gram protein

9.8 gram şeker

1.4 gram besin lifi (günlük ihtiyacın %6’sı)

58 IU A vitamini (günlük ihtiyacın %1’i)

47.8 mg C vitamini (günlük ihtiyacın %80’i)

0.7 mcg K vitamini (günlük ihtiyacın %1’i)

0.1 mg B1 vitamini (günlük ihtiyacın %5’i)

0.5 mg B3 vitamini (günlük ihtiyacın %2’si)

0.1 mg B6 vitamini (günlük ihtiyacın %6’sı)

18 mcg folat (günlük ihtiyacın %5’i)

13 mg kalsiyum (günlük ihtiyacın %1’i)

0.3 mg demir (günlük ihtiyacın %2’si)

12 mg magnezyum (günlük ihtiyacın %3’ü)

8 mg fosfor (günlük ihtiyacın %1’i)

109 mg potasyum (günlük ihtiyacın %3’ü)

0.1 mg çinko (günlük ihtiyacın %1’i)

0.1 mg bakır (günlük ihtiyacın %6’sı)

0.9 mg manganez (günlük ihtiyacın %46’sı) içerir.

100 gram ananasın yaklaşık 86 gramı sudur. Aynı miktarda ananas 17 mg omega 3, 23 mg omega 6 yağ asitleri içerir.