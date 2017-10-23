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Peynirli Menemen

(1 Kişilik)

Malzemeler:

1 adet küçük boy soğan

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 adet orta boy domates

2 adet kıl biber

1 yemek kaşığı ufalanmış orta yağlı beyaz peynir

Taze çekilmiş karabiber

Hazırlanışı:

Yağları tavada ısıtıp çok ince zar şeklinde doğranmış soğanı ekleyin. Soğanlar iyice yumuşayıp karamelize olana dek kavurun. Biberleri ince ince kıyıp ekleyin. 1-2 kez çevirin. Suyu ve çekirdekleri temizlenip zar şeklinde doğranmış domatesleri ilave edin. 10 dakika kadar domatesler suyunu çekip pişince hafif çırpılmış yumurtaları dökün. Karıştırmadan kapağına kapatın. Kısık ateşte, 3-4 dakika pişirin. Ufalanmış peyniri ekleyip tekrar kapağını kapatın. 1 dakika sonra taze çekilmiş karabiber serpip sıcak sıcak servis yapın.