Peynirli Menemen
(1 Kişilik)
Malzemeler:
1 adet küçük boy soğan
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tereyağı
2 adet orta boy domates
2 adet kıl biber
1 yemek kaşığı ufalanmış orta yağlı beyaz peynir
Taze çekilmiş karabiber
Hazırlanışı:
Yağları tavada ısıtıp çok ince zar şeklinde doğranmış soğanı ekleyin. Soğanlar iyice yumuşayıp karamelize olana dek kavurun. Biberleri ince ince kıyıp ekleyin. 1-2 kez çevirin. Suyu ve çekirdekleri temizlenip zar şeklinde doğranmış domatesleri ilave edin. 10 dakika kadar domatesler suyunu çekip pişince hafif çırpılmış yumurtaları dökün. Karıştırmadan kapağına kapatın. Kısık ateşte, 3-4 dakika pişirin. Ufalanmış peyniri ekleyip tekrar kapağını kapatın. 1 dakika sonra taze çekilmiş karabiber serpip sıcak sıcak servis yapın.