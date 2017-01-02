Yanmış Tencere – Tava Nasıl Temizlenir?

Mutfakta ocağın üzerinde unutulmuş bir tencere, dibi tutan bir pilav kabusunuz olabilir. Sakın ufacık bir sorunu hele ki çözümü olan yanmış bir tencere yanmış bir tava sorununu dert etmeyin. Çözümü çok basit. İşte sizin için derlediğimiz yanmış tencereyi temizlemenin en kolay yolu. Yanmış tavalarınızı eski haline getirmenin en basit yolu…

Bulaşık Makinası Deterjanı Kullanarak

Bu yöntem özellikle dibinde kalın bir tabaka halinde yanık olan tencerelerde etkilidir. Her türlü yemek yanığında ve her cins tencerede uygulanabilir. Toz çamaşır makinası deterjanı da kullanabilirsiniz.

Tencereye yanık kısmı birkaç santim geçecek miktarda su ekleyin.

Tablet şeklindeki bulaşık makinası deterjanı koyun. ( Veya 2 çorba kaşığı toz çamaşır deterjanı da kullanabilirsiniz)

10 dakika kaynatın.

Birkaç saat veya bir gece bekletin.

Sonra kenarından spatüla ile oynatın, yanık tabaka blok halinda kalkacaktır.

Karbonat Kullanarak

Bu yöntem dibi hafif yanmış tavalarda ve tencerelerde etkilidir.

Yanık tenceredeki temizleyebileceğiniz artıkları hemen bir spatula ve tahta kaşıkla kazıyın.

1-2 saat soğuması için bekletin

Tencereye bol miktarda (1 su bardağı kadar) karbonat koyun

Üzerine yanan bölümü geçecek yükseklikte su ekleyin

Tencerenin kapağını kapatıp 3-8 saat bu şekilde bekletin

Sonra sert bir plastik veya ahşap spatula ile kenarından kazıyın

Yeşil ovma süngeri ile ovarak temizleyin.

Sirke Kullanarak

Bu yöntem çelik tencereleri ve tavaları temizlemek için güvenlidir.

Tencereye yanık kısmı geçecek kadar sirke koyun

Kapağını kapatıp bir gece bu şekilde bekletin

Ertesi gün sıcak su ve ovma süngeri ile ovarak temizleyin.

Emaye Kaplı Döküm Demir Tencereler İçin Uygulanacak Yöntem

Önce yanık tencerenin kendi kendine soğumasını bekleyin,

Sonra tencereye bolca sıvı deterjan dökün

Tencereyi sıcak su ile doldurup biraz köpürtün

Bir gece bu şekilde bekletin

Ertesi gün yumuşak yeşil bir süngerle yanıkları temizlemeye çalışın.

Şayet bu yöntem başarılı olmazsa

Tencereye bolca karbonat veya toz çamaşır deterjanı dökün

Oluklu yeşil bulaşık süngeri ile ovarak lekeleri çıkartın.

Bir diğer yöntem de

1 ölçü tuz ile 2 ölçü limon suyunu karıştırın

Yarım saat bekleyip nazikçe ovun.

Dökme Demir Tencereler İçin Uygulanacak Yöntem

Tencerenin biraz ılımasını bekleyin

Daha sonra 1 litre kaynar olmayan sıcak suya 1 çorba kaşığı toz çamaşır deterjanı koyun

Orta ateşteki ocağa yerleştirin

Birkaç dakika kaynatın

Sonra bu suyu dökün

Tencere temizlenmedi ise aynı işlemi tekrarlayın.