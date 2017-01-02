Yanmış Tencere – Tava Nasıl Temizlenir?

Mutfakta ocağın üzerinde unutulmuş bir tencere, dibi tutan bir pilav kabusunuz olabilir. Sakın ufacık bir sorunu hele ki çözümü olan yanmış bir tencere yanmış bir tava sorununu dert etmeyin. Çözümü çok basit. İşte sizin için derlediğimiz yanmış tencereyi temizlemenin en kolay yolu. Yanmış tavalarınızı eski haline getirmenin en basit yolu…
Bulaşık Makinası Deterjanı Kullanarak
Bu yöntem özellikle dibinde kalın bir tabaka halinde yanık olan tencerelerde etkilidir. Her türlü yemek yanığında ve her cins tencerede uygulanabilir. Toz çamaşır makinası deterjanı da kullanabilirsiniz.
Tencereye yanık kısmı birkaç santim geçecek miktarda su ekleyin.
Tablet şeklindeki bulaşık makinası deterjanı koyun. ( Veya 2 çorba kaşığı toz çamaşır deterjanı da kullanabilirsiniz)
10 dakika kaynatın.
Birkaç saat veya bir gece bekletin.
Sonra kenarından spatüla ile oynatın, yanık tabaka blok halinda kalkacaktır.
Karbonat Kullanarak
Bu yöntem dibi hafif yanmış tavalarda ve tencerelerde etkilidir.
Yanık tenceredeki temizleyebileceğiniz artıkları hemen bir spatula ve tahta kaşıkla kazıyın.
1-2 saat soğuması için bekletin
Tencereye bol miktarda (1 su bardağı kadar) karbonat koyun
Üzerine yanan bölümü geçecek yükseklikte su ekleyin
Tencerenin kapağını kapatıp 3-8 saat bu şekilde bekletin
Sonra sert bir plastik veya ahşap spatula ile kenarından kazıyın
Yeşil ovma süngeri ile ovarak temizleyin.
Sirke Kullanarak
Bu yöntem çelik tencereleri ve tavaları temizlemek için güvenlidir.
Tencereye yanık kısmı geçecek kadar sirke koyun
Kapağını kapatıp bir gece bu şekilde bekletin
Ertesi gün sıcak su ve ovma süngeri ile ovarak temizleyin.
Emaye Kaplı Döküm Demir Tencereler İçin Uygulanacak Yöntem
Önce yanık tencerenin kendi kendine soğumasını bekleyin,
Sonra tencereye bolca sıvı deterjan dökün
Tencereyi sıcak su ile doldurup biraz köpürtün
Bir gece bu şekilde bekletin
Ertesi gün yumuşak yeşil bir süngerle yanıkları temizlemeye çalışın.
Şayet bu yöntem başarılı olmazsa
Tencereye bolca karbonat veya toz çamaşır deterjanı dökün
Oluklu yeşil bulaşık süngeri ile ovarak lekeleri çıkartın.
Bir diğer yöntem de
1 ölçü tuz ile 2 ölçü limon suyunu karıştırın
Yarım saat bekleyip nazikçe ovun.
Dökme Demir Tencereler İçin Uygulanacak Yöntem
Tencerenin biraz ılımasını bekleyin
Daha sonra 1 litre kaynar olmayan sıcak suya 1 çorba kaşığı toz çamaşır deterjanı koyun
Orta ateşteki ocağa yerleştirin
Birkaç dakika kaynatın
Sonra bu suyu dökün
Tencere temizlenmedi ise aynı işlemi tekrarlayın.