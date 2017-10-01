Ton Balıklı Makarna
(4 Kişilik)
Malzemeler:
1 paket makarna
1 yemek kaşığı tereyağı
3 kutu Sasu Kuru Domatesli Ton Balık
1 çay bardağı taze bezelye içi (veya dondurulmuş)
1 küçük kase dilimlenmiş yeşil zeytin
3-4 dal maydanoz
3-4 dal dereotu
Hazırlanışı:
Makarnayı ve taze bezelyeleri 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edilmiş kaynar suda 8-10 dakika haşlayın. Süzüp tereyağı ekleyerek tereyağının erimesini sağlayın. Daha sonra Sasu Kuru Domatesli Ton Balığı, kıyılmış yeşillikler ve dilimlenmiş yeşil zeytinle birlikte harmanlayın. Hemen servis yapın.