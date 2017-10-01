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Ton Balıklı Makarna

(4 Kişilik)

Malzemeler:

1 paket makarna

1 yemek kaşığı tereyağı

3 kutu Sasu Kuru Domatesli Ton Balık

1 çay bardağı taze bezelye içi (veya dondurulmuş)

1 küçük kase dilimlenmiş yeşil zeytin

3-4 dal maydanoz

3-4 dal dereotu

Hazırlanışı:

Makarnayı ve taze bezelyeleri 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edilmiş kaynar suda 8-10 dakika haşlayın. Süzüp tereyağı ekleyerek tereyağının erimesini sağlayın. Daha sonra Sasu Kuru Domatesli Ton Balığı, kıyılmış yeşillikler ve dilimlenmiş yeşil zeytinle birlikte harmanlayın. Hemen servis yapın.