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Ispanaklı Pirinç Çorbası

Ispanaklı Pirinç Çorbası

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Ispanaklı Pirinç Çorbası

100 gram ıspanak
1 çay bardağı pirinç
1 adet soğan
1 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı yoğurt
Dereotu
Kırmızı biber
Tuz

 

Kıymalı Patates Dolması

2 veya 3 adet patates
200 gram kıyma
1 adet soğan
1 adet havuç
1 çorba kaşığı salça
1 çorba kaşığı tereyağ
1 su bardağı su
Karabiber
Maydonoz
Tuz

Humus

2 su bardağı nohut
Yarım su bardağı tahin
2 parça limon tuzu
1 adet limonun suyu
4 diş sarımsak
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kimyon
Tuz
Sosu için;
4 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

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