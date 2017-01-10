Ispanaklı Pirinç Çorbası
100 gram ıspanak
1 çay bardağı pirinç
1 adet soğan
1 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı yoğurt
Dereotu
Kırmızı biber
Tuz
Kıymalı Patates Dolması
2 veya 3 adet patates
200 gram kıyma
1 adet soğan
1 adet havuç
1 çorba kaşığı salça
1 çorba kaşığı tereyağ
1 su bardağı su
Karabiber
Maydonoz
Tuz
Humus
2 su bardağı nohut
Yarım su bardağı tahin
2 parça limon tuzu
1 adet limonun suyu
4 diş sarımsak
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kimyon
Tuz
Sosu için;
4 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kırmızıbiber