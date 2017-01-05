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Ispanaklı Pasta Tarifi

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Ispanaklı Pasta İçin Malzemeler

500 gram ıspanak
2 su bardağı un
3 adet yumurta
1 su bardağı şeker
Yarım su bardağı svıyağ
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Islatmak için 1 adet portakalın suyu
1 tatlı kaşığı pudra şekeri
Kreması için
3 su bardağı süt
1 adet yumurta sarısı
4 çorba kaşığı un
3 çorba kaşığı toz şeker
1 paket vanilya

 

Milföy Çubukları

4 yaprak milföy hamuru
1 adet yumurta sarısı
1 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı susam
1 çorba kaşığı çörekotu

 

Puf Böreği

1 adet yumurta
1 çay bardağı sıvıyağ
2 çorba kaşığı tereyağ
1 çay bardağı sirke
2 çay bardağı su
Aldığı kadar un
1 çay kaşığı tuz
İçi için;
1 su bardağı beyaz peynir
Maydonoz
Kırmızı biber
Tuz

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