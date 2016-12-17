Ispanaklı Bonfile Tarifi

Ispanaklı Bonfile

(4 Kişilik)

Ispanaklı Bonfile İçin Malzemeler:

Yarım kilo ıspanak

600 gram dana bonfile

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım kilo süzme yoğurt

3 diş sarımsak

Ispanaklı Bonfile Hazırlanışı:

Ispanakları tavada 3 dakika çevirin. Yoğurdun içine ezilmiş sarımsakları tuz ile beraber ekleyip karıştırın. Bonfileleri jülyen doğrayın. Tavada tereyağını eritip içine bonfileleri atın, karabiber ve tuz ilave ederek kavurun. Etler pişmeye yakın salçayı ilave ederek kavurmaya devam edin. Tabağın altına yoğurdu yayın ve üzerine ıspanakları koyun, en üste salçalı bonfileleri koyun. Tavada tereyağını kızdırın, üzerine döküp sıcak sıcak servis edin.

Şef: Yunus Emre AKKOR

Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN