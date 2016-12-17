Firikli Salata Tarifi

Firikli Salata

(4 Kişilik)

Firikli Salata İçin Malzemeler:

Firik

Roka

Nane

Maydanoz

Cherry domates

Salatalık

Dere otu

Mor Soğan

Marul

Kırmızı kapya biber

Yeşil köy biberi

Salata Sosu İçin:

Koruk suyu

Limon suyu

Nar ekşisi

Balsamik sirke

Zeytinyağı

Kuru nane

Kimyon

Pul biber

Sumak

Karabiber

Kekik

Firikli Salata Hazırlanışı:

Salata sosu için; Bir kasenin içine tüm malzemeleri ekleyip karıştırın. Firiği bir tencerede haşlayın. Tüm yeşillikleri iyice yıkadıktan sonra kurutun. Derin karıştırma kabının içine çok küçültmeyecek şekilde parçalayın. Domatesleri ikiye bölüp ekleyin. İçine haşlanmış firikten bir miktar ekleyerek hepsini harmanlayın. Hazırladığınız sostan 1 yemek kaşığı kadar sosu harmanlarken ekleyin. En son üzerine kalan haşlanmış firiği serpiştirip, salata sosunu da döküp servis edin.

Şef: Yunus Emre AKKOR

Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN