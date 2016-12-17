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firikli salata

Firikli Salata Tarifi

Salata Tarifleri, Tarifler 2 Yorum

Firikli Salata

(4 Kişilik)

Firikli Salata İçin Malzemeler:

Firik
Roka
Nane
Maydanoz
Cherry domates
Salatalık
Dere otu
Mor Soğan
Marul
Kırmızı kapya biber
Yeşil köy biberi
Salata Sosu İçin:
Koruk suyu
Limon suyu
Nar ekşisi
Balsamik sirke
Zeytinyağı
Kuru nane
Kimyon
Pul biber
Sumak
Karabiber
Kekik

Firikli Salata Hazırlanışı:

Salata sosu için; Bir kasenin içine tüm malzemeleri ekleyip karıştırın. Firiği bir tencerede haşlayın. Tüm yeşillikleri iyice yıkadıktan sonra kurutun. Derin karıştırma kabının içine çok küçültmeyecek şekilde parçalayın. Domatesleri ikiye bölüp ekleyin. İçine haşlanmış firikten bir miktar ekleyerek hepsini harmanlayın. Hazırladığınız sostan 1 yemek kaşığı kadar sosu harmanlarken ekleyin. En son üzerine kalan haşlanmış firiği serpiştirip, salata sosunu da döküp servis edin.

Şef: Yunus Emre AKKOR

Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN

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