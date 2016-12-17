Kıymalı Pide

(4 Kişilik)

Kıymalı Pide Tarifi İçin Malzemeler:

Hamuru için;

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı su

1 paket yaş maya

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı şeker

5 su bardağı un

Tuz

Pide İçi İçin:

Yarım kilo kıyma

3 adet orta büyüklükte soğan

3 adet orta büyüklükte domates

2 adet yeşil biber

2-3 diş sarımsak

Maydanoz

Karabiber

Pul biber

Kimyon

Kekik

Üzeri İçin:

1 adet yumurtanın sarısı

Yarım yemek kaşığı süzme yoğurt

Kıymalı Pide Hazırlanışı:

Hamuru hazırlamak için; Un dışındaki malzemelerin hepsini bir kaba alıp karıştırın. Unu az az ekleyerek kıvamı bulana kadar yoğurun. Mayalanması için en az 1 saat bekletin. Pide içini hazırlamak için; Soğan ve biberleri küp küp doğrayın ve küp küp doğradığınız domateslerle birlikte bir kaba alın. Kıyma, salça, sıvı yağ ve baharatları da ilave edip iyice karıştırın. Mayalanan hamurdan parçalar koparıp tezgah veya düz bir zeminin üzerinde uzun pide şeklinde açın. Hamurun kenarlarını içe doğru kıvırın ve kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. Pidelerinizin içine pide harcından koyun ve eşit şekilde dağıtın. Yağlanmış fırın tepsisine pidelerini dizin. Kenarlarını kıvırdığınız pidelerin üzerine bir yumurtanın sarısını sürün ve önceden ısıttığınız ve 180 dereceye ayarladığınız fırında pişirin.

Şef: Yunus Emre AKKOR

Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN