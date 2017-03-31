Herle Aşı Çorbası – Sivas Yöresi

4 Kişilik Herle Aşı Çorbası

Herle Aşı Çorbası Malzemeler:

1 çay bardağı pilavlık bulgur

1 çay bardağı buğday

1 çay bardağı yeşil mercimek

1 litre et suyu

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

Herle Aşı Çorbası Hazırlanışı:

1 gün önceden buğday ve mercimeği ıslatın, ertesi gün haşlayın. Tereyağı ve unu ayrı bir tencerede kavurun, et suyunu ilave edin. Sırasıyla bulgur, haşladığınız mercimek ve buğdayı ekleyin, kaynatın. Baharatlarını ilave edip servis edin.