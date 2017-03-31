Kereviç – Antep Yöresi

Kereviç İçin Malzemeler:

3 adet yumurta

250 gram tereyağı

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

1 kahve fincanı zeytinyağı

2 kahve fincanı pudra şekeri

1 paket vanilya

2 su bardağı un

İç Malzemesi:

1 su bardağı ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı toz şeker

1 fincan kuş üzümü

1 paket vanilya

1 kahve fincanı toz Antep fıstığı

Üzeri için pudra şekeri

Kereviç Hazırlanışı:

Yumurta, tereyağı, kabartma tozu, zeytinyağı, pudra şekeri, vanilya ve un ile hamuru yumuşak kıvamda yoğurun ve 30 dakika dinlendirin. İç malzemeleri de ayrı bir kapta karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kesip, iç malzeme ile doldurup, yuvarlayın. 180 dereceye ayarlı fırında 12 dakika süreyle pişirin. Ilındıktan sonra üzerine bolca pudra şekeri serpip, servis edin.