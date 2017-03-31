Kereviç – Antep Yöresi
Kereviç İçin Malzemeler:
3 adet yumurta
250 gram tereyağı
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
1 kahve fincanı zeytinyağı
2 kahve fincanı pudra şekeri
1 paket vanilya
2 su bardağı un
İç Malzemesi:
1 su bardağı ceviz içi
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım su bardağı toz şeker
1 fincan kuş üzümü
1 paket vanilya
1 kahve fincanı toz Antep fıstığı
Üzeri için pudra şekeri
Kereviç Hazırlanışı:
Yumurta, tereyağı, kabartma tozu, zeytinyağı, pudra şekeri, vanilya ve un ile hamuru yumuşak kıvamda yoğurun ve 30 dakika dinlendirin. İç malzemeleri de ayrı bir kapta karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kesip, iç malzeme ile doldurup, yuvarlayın. 180 dereceye ayarlı fırında 12 dakika süreyle pişirin. Ilındıktan sonra üzerine bolca pudra şekeri serpip, servis edin.