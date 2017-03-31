Mayasız Hamur Kızartması – Pişi

4 Kişilik Mayasız Hamur Kızartması – Pişi

Mayasız Hamur Kızartması – Pişi İçin Malzemeler

3 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

2 çay kaşığı keçiboynuzu tozu

Mayasız Hamur Kızartması – Pişi Hazırlanışı

Derin bir kaseye unun bir miktarını koyun, diğer kalan kısmını yavaş yavaş ekleyin. Ortasını havuz gibi açıp içine yumurta, yoğurt, tuz, keçiboynuzu tozunu ve yumurtayı ilave edin. Yavaşça karıştırarak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Yaklaşık 1 cm kalınlığında açarak bardak yardımıyla yuvarlaklar kesin. Kızgın yağda kızartın. Havlu kağıt üzerine alıp, üzerine keçiboynuzu tozunu serpin, bekletmeden servis edin.

Yazarın Notu:

Çocukluğumun bayram sabahı kahvaltılarının vazgeçilmeziydi pişi!.. Bu tat anneannemin suböreği gibi bir kahvaltı klasiğiydi… pişi. Ben biraz büyük yaptım. Doyumluk aslında. Peynir ve reçelle çok severim. Hele hele üzüm reçeliyle! Pişinin güzel kızarması için yüksek ateşte, bol sıvı yağla yapılması gerekiyor. En önemlisi de yağın iyice ısınması. Yoksa çok yağ emer, unutmadan hamur çok çabuk kızarıyor, başından ayrılmamaya dikkat..!

Süleyman Dilsiz