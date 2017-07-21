Fıstık Ezmeli Kakaolu Kek

(6 Kişilik)

Malzemeler:

3 adet yumurta

100 gram fıstık ezmesi

200 gram toz şeker

100 gram un

100 gram bitter çikolata

50 gram sütlü çikolata

1 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

Hazırlanışı:

Fıstık ezmesini, kakaoyu ve çikolataları benmari usulü eritin. Ilındıktan sonra üzerine şekeri ekleyip spatula ile karşıtırın. Teker teker yumurtaları ilave edip çırpma teliyle karıştırmaya devam edin. En son kabartma tozunu ekleyin. Tekrar karıştırın. Kek hamurunu küçük kek kalıplarına paylaştırın. 160 dereceye ayarlı fırında 20-25 dakika pişirin. Dilerseniz üzeri için yağsız olarak tavada kavrulmuş tuzsuz fıstık ezmesi, çırpılmış krema hazırlayıp süsleyebilirsiniz.