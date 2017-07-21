Ana Sayfa » Tarifler » Hamur İşi Tarifleri » Fıstık Ezmeli Kakaolu Kek

Fıstık Ezmeli Kakaolu Kek

Hamur İşi Tarifleri, Tarifler Bir yorum bırak

Fıstık Ezmeli Kakaolu Kek

(6 Kişilik)

 

Malzemeler:

3 adet yumurta

100 gram fıstık ezmesi

200 gram toz şeker

100 gram un

100 gram bitter çikolata

50 gram sütlü çikolata

1 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

 

Hazırlanışı:

Fıstık ezmesini, kakaoyu ve çikolataları benmari usulü eritin. Ilındıktan sonra üzerine şekeri ekleyip spatula ile karşıtırın. Teker teker yumurtaları ilave edip çırpma teliyle karıştırmaya devam edin. En son kabartma tozunu ekleyin. Tekrar karıştırın. Kek hamurunu küçük kek kalıplarına paylaştırın. 160 dereceye ayarlı fırında 20-25 dakika pişirin. Dilerseniz üzeri için yağsız olarak tavada kavrulmuş tuzsuz fıstık ezmesi, çırpılmış krema hazırlayıp süsleyebilirsiniz.

OKU ➤  Maia Handmade Chocolates’den İftar Davetleri İçin Şık ve Leziz Bir Hediye

Etiketler

Tavsiye

Parklardaki kum havuzlarında tuvaletten 2 bin kat fazla bakteri ve mantar var!

Parklardaki kum havuzlarında tuvaletten 2 bin kat fazla bakteri ve mantar var!   Bahar ve …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sitedeki içerikler kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© 2017 - Dijital Varlıklar - Her hakkı saklıdır.