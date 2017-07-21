Muzlu, Bademli ve Kuru Meyveli Kek

(6 Kişilik)

Malzemeler:

100 ml. süt

50 ml. su

300 gram un

1 paket kabartma tozu

Bir tutam tuz

50 gram tereyağı

50 gram toz şeker

1 adet yumurta

1 adet olgun muz

50 gram iri çekilmiş badem

30 gram kuru meyve parçaları

Hazırlanışı:

Unu, kabartma tozunu ve tuzu harmanlayın.

Ayrı bir kapta tereyağı ile şekeri krem haline gelene dek çırpın. Teker teker yumurtaları ilave ederek karıştırın. Çatalla ezilmiş muzu, yumurtayı, suyu, sütü ekleyip çatalla çırpın. Unlu karışımı ilave edip spatula ile karıştırın. İri çekilmiş bademleri ekleyip tekrar karıştırın. Hamuru küçük kek kalıplarına paylaştırın. Kek hamurunun üzerlerine ince doğranmış kuru meyveleri serpin. 170 dereceye ayarlı fırında, 15-20 dakika pişirin. Dilerseniz üzeri için yağsız olarak tavada kavrulmuş badem, rende çikolata, çırpılmış krema hazırlayıp süsleyebilirsiniz.