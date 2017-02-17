Sürekli Yeme İsteğinizi Bastırmanın En Kolay Yolu

Sağlıklı beslenmenin ilk adımı doğru ara öğünlerden geçiyor. Bazen stres, bazen can sıkıntısı ya da fiziksel sebeplerle gelen sürekli yeme isteğinin önüne geçmek için ara öğünler ihmal edilmemeli. Ara öğünleriniz için doğru bir seçenek olan Herbalife Protein Bar, içeriğindeki 10 gr proteinle sizlere lezzetli bir ara öğün alternatifi sunuyor.

Sürekli Yeme Isteğinizi Bastirmak Için Ara Öğününüzü Doğru Seçin

Açlık krizlerinizi bastırmak için ara öğünlerde doğru atıştırmalığı seçmek önemli. Hazırlanışı ve taşıma zorluğu nedeniyle kimi zaman ihmal edilen ara öğünler için Herbalife Protein Bar pratik bir çözüm sunuyor. 3 farklı seçeneği ile her an elinizin altında olan Herbalife Protein Bar’ı günde bir veya iki defa tüketebilirsiniz.

Protein Oranı Yüksek

Çikolatalı Yer Fıstıklı, Vanilya Aromalı Bademli ve Limon Aromalı olmak üzere 3 farklı lezzet alternatifi bulunan Herbalife Protein Bar, B6 ve B12 vitaminleri ile protein ve karbonhidrat içeriyor. Herbalife Protein Bar, içindeki 10 gr proteini yaklaşık 146 kalori ile sağlaması sayesinde kalori kontrolü yapmanıza ve günlük ihtiyacınız olan protein miktarına ulaşmanıza yardımcı olur. Herbalife Protein Bar’ın her bir çeşidi 14’lü kutular halinde satılmaktadır ve bir kutu Protein Bar’ın tavsiye edilen satış fiyatı 49 TL’dir.

Bunları bir kenara bırakıp ben doğal beslenmek istiyorum diyorsanız, her gün en az 1 su bardağı süt, 1 kase yoğurt ve kahvaltılarda mutlaka yumurta ve zeytin tüketmelisiniz. Beyaz ekmek yerine kepekli tam tahıllı çavdar veya tam buğday ekmeği tercih etmelisiniz. Canınız tatlı istiyorsa mutlaka mevsim meyvelerinden tüketmelisiniz.