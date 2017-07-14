Dost sohbetinden sofralara gelen lezzet…

Osmanlı Saray Kadayıfı, önceleri aile ve özel günlerde yapılan, daha sonra şubeleşen bir hikaye ile karşımıza çıkıyor. Faruk Albayrak ve 2 ortağı olan şuan ki ustalar tarafından markalaştırılan mekanda yapılan tatlılar, daha sonra gelen yoğun talep üzerine tüketici ile buluşturmak istenmiş. İlk şube Alibeyköy’de açılmış… Daha sonra 6 ay gibi çok kısa bir sürede ikinci şubeyi açan marka sayesinde kadayıf farklı bir şekilde sunulmaya başlanmış. Şu anda birçok tanınmış işletmelerde bulunan Osmanlı Saray Kadayıfı, daha ulaşılabilir bir hale getirilme sürecinde. Halihazırda Alibeyköy/Eyüp, Şehremini/Fatih, Çalışlar/Bahçelievler ve Kısıklı/Üsküdar’da bulunan şubelerin sayısı yıl sonuna kadar çoğalacak.

Tostun tarihi yeniden yazılıyor…

“This is my happy place” sloganıyla, Bebek’te açıldığı ilk günden beri tüm 3. dalga kahve

ve sağlıklı yiyecek severlerin uğrak yeri haline gelen Private Reason (Artisan Coffee Kitchen) yenilenen menüsündeki artisan tostlarıyla adeta tostun tarihini yeniden yazıyor. Açıkhava reklam sektörünün önde gelen firmalarından Reklam2010’un da kurucusu olan Vardar Topçu’ya ait Private Reason’ın menüsünde yer alan ve sızma zeytinyağı ile hazırlanan birbirinden lezzetli artisan tostlar adeta damak çatlatan cinsten. Mekanın eğlenceli isimler verdiği tostlardan öne çıkanlar arasında; Roast beef, hindi füme, cheddar, avocado ve ahududu marmeladı ile hazırlanan 2’li İlişkiler, hardal soslu fırınlanmış tavuk, Kars kaşarı, cheddar, yeşil elma, taze reyhan ve taze kekiğin muhteşem birlikteliğinden oluşan Efsane 3’lü, hindi füme, mozzarella, domates ve ev yapımı pesto sos ile hazırlanan Bir Baba Hindi, mozzarella, keçi peyniri, karamelize soğan ve private guacamole sosun muhteşem birlikteliğiyle ortaya çıkan Gurme Tost, ızgarada pişirilen gurme sucuk, ızgara domates ve dil peyniri ile hazırlanan Vardar’ın Favorisi yer alıyor.

Ayrıntılı Bilgi İçin: instagram.com/privatereason

Marmara Balık’ta Ege lezzetleri…

Denize ve balığa tutkun, tazelik, kalite ve şıklıktan vazgeçemeyenlerin adresi olan Marmara Balık Lokantası’nda Temmuz ayı süresince Ege mezelerinin en lezzetli örnekleri sizleri bekliyor. Marmara Balık’ın muhteşem manzarasına karşı Ege ezgileri eşliğinde mükemmel bir akşam yemeği ve keyif dolu saatler geçirmeye hazır olun…

Bilgi ve Rezervasyon İçin : 0212 414 18 00

Beyoğlu gerçek dönerle tanışıyor…

Bayramoğlu Döner’in ustası Aytekin Şensoy Beyoğlu Münhasır Döner Kebap’a

transfer oldu. Şimdi bu lezzet bir adım daha yakına gelerek İskender severleri Kavacık’a

taşınmaktan kurtardı. Dışarıda Beyoğlu’nun nostaljik silueti, nostaljik tramvay sesleri ve 24 saat süren renkli, cıvıltılı İstiklal Caddesi… İçeri girip bir kat yukarı çıktığınızda Beyoğlu’nun en büyük terasında, yeşillikler içinde, püfür püfür bir ortam. Ama cadde üzerinde 62 numaradaki Halep Pasajı’nda yer alan Münhasır Döner Kebap’ın en büyük alameti farikası insanı şaşırtan bu atmosferi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Türk mutfağının en seçkin menülerini sunan Münhasır Döner Kebap’ın asıl farkı, geliştirdiği

yeni lezzetleri. Bunların başında döner gelse de, Abagannuş, özel Münhasır etli kebap, fırın ve sarma beyti, Adana kebap, küşleme, kuzu şiş, şaşlık, yaprak ciğer de günlük olarak hazırlanan taze mezelerle birlikte masanızı donatabileceğiniz diğer lezzetler.

En inovatif köfteci…

1977 yılından bu yana faaliyette bulunan ve dededen toruna geçerek Balkan lezzetlerine yeni bir soluk getiren Kayhan Köftecisi, geleneksel köftelerin yanı sıra kendilerine özgü yeni çeşitleriyle de son dönemin favori restoranların başında geliyor. Kendinizi adeta Kosova, Arnavutluk ve Sırbistan’da hissedeceğiniz damak çatlatan balkan lezzetlerini, doyasıya tatma fırsatı bulacaksınız.

En sağlıklı baklava…

Baklavacı Mehmet Yıldırım’ın dünyada bir ilk olan ve doğal “bal”dan ürettiği

baklavası “Ballı Baklava” sofraları sağlıkla şenlendirmeye devam ediyor. Erzincan yaylarından elde edilen ve bir dizi laboratuvar tahlilinden sonra şerbete dönüştürülen “bal” ile hazırlanan “Ballı Baklava” adeta lezzet şöleni yaşatırken sağlığı da tehdit etmiyor. Tatlı severler için sağlıklı baklavanın adresi ise www.ballibaklava.com.tr’de.

Fotoğraf Kodu: Ballı Baklava (2)

Bu tatilin manzarası başka…

The Marmara Bodrum, Ege Denizi ve Bodrum Kalesi’ni gören körfezin panoramik manzarası, titizlikle tasarlanmış iç-dış dekorasyonu; ikonik detayları ve Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetlerinin sunulduğu Tuti Restaurant, biri yarı olimpik olmak üzere iki havuzu, kişiye özel servisleri ile sunduğu imkanlarla lüksün konforla buluştuğu mükemmel bir butik otel. Ayrıca şehir merkezine yakınlığıyla ulaşım kolaylığıyla, Bodrum ruhunu gece/gündüz hissetmenizi sağlıyor.

Bilgi ve Rezervasyon İçin: www.themarmarahotels.com





Zinger Burger’in uzay macerası başladı…

Dünyanın en çok tercih edilen tavuk burgeri olan Zinger’in uzay macerası tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Zinger’i uzaya göndereceğini açıklayan KFC, merakla beklenen çılgın iddiasını “Zinger 1 Space Mission” adını verdiği uzay görevi kapsamında gerçekleştirdi. Tüm dünyanın merakla beklediği fırlatma, Amerika’nın Tucson Benson Havaalanı’ndan tamamlandı. İkonik KFC kovasının şeklinde tasarlanmış bir uydu içerisinde, dünya yüzeyinden 80 bin fit yukarıda uzay macerasına başlayan Zinger’in seyahati canlı yayından takip edilebilecek.

Nusr-Et’den yeni şubeler…

Gerçek et severlerin hamburgeri, Nusr-et Burger, Kanyon, Bebek ve İstinye Park olmak üzere üç yeni adreste kapılarını açtı. Nusr-Et Steakhouse’un burger konsepti; Nusr-Et Burger yeni şubelerinde misafirlerini ağırlamaya başladı. “Gerçek et severlerin hamburgeri” sloganıyla yola çıkan Nusr-Et Burger; Kanyon ve İstinye Park’ta misafirlerinin yoğun ilgisi ile kapılarını açtı. Bebek’te ise yeni bir lokasyona taşınan Nusr-Et Burger, artan oturma kapasitesi ile daha keyifli bir ortamda misafirlerini ağırlayacak.

Tropikal esintiler…

Her dönem kahve severlere sunduğu değişik kahveleri kadar farklı kupa ve termoslarıyla da kendinden söz ettiren Starbucks, bu yaz tropikal esintilerin hâkim olduğu bir koleksiyon sunuyor. Starbucks’ın flamingo desenli kupa ve termosu, yaza özel renkli ananaslı ve palmiye yapraklarından oluşan desenli mavi-beyaz çizgili kupaları ile kendinizi tropikal bir iklimde hissedeceksiniz.

Bağdat Caddesi’nin en yeni kahvecisi…

Avrupa konseptini yansıtan Viyana menşeili Brightside Coffee, ilk şubesini İstanbul’un en gözde yerlerinden biri olan Bağdat Caddesi, Şaşkınbakkal’da açtı. Bağdat Cadde’sine yepyeni bir renk getirecek olan Brightside Coffee, İstanbul’un en seçkin mekanlarından biri olmaya aday. Markanın 2018 yılına kadar İstanbul’un farklı yerlerinde 3 yeni şubesinin daha açılması planlanıyor.

Marriott’un mutfağından Orta Doğu yorumu…

İstanbul Marriott Hotel Şişli, misafirlerini her ay Dünya’nın farklı mutfaklarıyla buluşturmaya devam ediyor. 17-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında Marriott Şişli’nin yetenekli şefleri ile başlayacak lezzet şöleni, 14-28 Ağustos tarihlerinde Dubai’nin en beğenilen şeflerinden Hussam Al Hariri ile devam edecek. İştah açan mezelerden lokum kıvamında kebaplara, ağız sulandıran sokak lezzetlerinden muhteşem tatlılara, Orta Doğu mutfağının tadı damaklarda kalacak yemekleri Marriott Şişli’nin konforlu restoranı The Dish Room’da misafirlerin beğenisine sunulacak.

Bilgi ve Rezervasyon İçin: 0212 375 01 00

Bodrum’da Akdeniz’in gurme lezzetleri…

Sianji Well-being Resort, Elani Beach Restaurant’ı ile Bodrum tutkunlarına farklı bir deneyim yaşatıyor. İsterseniz gündüzleri Elani Beach’in güneşi kıskandıracak kumsalında enfes kokteyllerin tadına bakarken, akşamları ise Kos ve Kalimnos adaları manzarası eşliğinde Akdeniz mutfağının lezzetleriyle güneşi batırabilirsiniz. Şef Ali Akbalık’ın hünerli ellerinden çıkan menüde levrek şahne, Kızıldeniz salatası, leveniye gibi lezzetler arasında seçim yapmakta zorlanacaksanız. Cennet kabağı ve kestanella tatlıları da lezzet şöleninizi taçlandıracak.

Bilgi ve Rezervasyon İçin: 0252 382 82 17





Şehrin ortasında havuz keyfi…

Havuz başı keyfini doyasıya yaşamak için sadece özel günleri beklemeyin. Şehrin merkezindeki gizli cennet Ulus Tepe Majeur, günün her saatinde sizlere mavinin ve yeşilin sonsuz huzurunu sunuyor. Yaz mevsiminin tüm keyfini muhteşem havuz başı eşliğinde, özenle seçilen lezzetler ile çıkarabilirsiniz. Elchyn Group’un tüm tecrübesi ve profesyonelliğini yansıtarak en unutulmaz düğünlere, hatıralardan silinmeyecek organizasyonlara imza attıkları mekanı Ulus Tepe Majeur, a’la carte restaurant hizmetiyle de günün her saatini mutluluğa çeviriyor. Dilerseniz havuz başı keyfini tüm kahvaltılıkların düşünüldüğü, tatlıların, meyvelerin yer aldığı harika bir brunch’la çıkarabilirsiniz.

Bilgi ve Rezervasyon İçin: 0212 257 92 20

Caréme Restaurant yenilendi

Wyndham Grand İstanbul Levent bünyesinde bulunan Caréme Restaurant, yenilenen yüzüyle lezzet tutkunlarının vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Değişen müşteri beklentilerini karşılamak adına yüzünü yenileyen Caréme Restaurant, şehir merkezinde kolay ulaşılabilir konumu, dünya mutfağına hakim geniş menüsü ve kusursuz hizmet anlayışıyla misafirlerine üst düzey konfor yaşatmaya devam ediyor. Menüsüne Kansas çorbası ve soğan çorbasını da ekleyen mekan, steak menülerini daha da zenginleştirerek gençlerin de uğrak noktası olmayı başarmış. İtalyan el açması pizzalarıyla da dikkat çeken restaurant, manda sütünden yapılan sütlaçla menüsünü taçlandırarak, misafirlerinin öğle ve akşam yemeklerini büyük bir keyfe dönüştürüyor.

Bilgi ve Rezervasyon İçin: 0212 386 10 00

Çırağan’ın yazlık mekanı Bosphorus Grill açıldı…

Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un Boğaz’ın tam üzerinde yer alan yazlık mekanı Bosphorus Grill, yenilenen konseptiyle öğle ve akşam yemekleri için bu yaz da şehrin en iddialısı olmaya aday. İstanbul’un ve ışıklarının doyasıya izlendiği, çeşit çeşit ızgara etleri ve balıklarıyla meşhur mekan, yaz akşamları boyunca zengin à la carte menüsü ile Boğaz’ın enfes manzarası eşliğinde konuklarını bekliyor. Misafirlere geldikleri anda masaya özel olarak servis edilen iştah açıcı mezeler, ara sıcaklar, usta şefler tarafından taptaze ve sıcacık hazırlanan kebap ve döner çeşitleri, ızgara etler ve balıklar ana yemekler için sunulan birkaç enfes lezzet seçeneğinden sadece bazıları.

Bilgi ve Rezervasyon İçin: 0212 236 73 33

Renaissance İstanbul Polat Bosphorus’da domates günleri…

Sağlıklı beslenmenin temel şartı meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmekten geçiyor. Bu felsefe ile hareket eden Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel’in eşsiz boğaz manzaralı restoranı 212 Restaurant Temmuz ayına özel başlangıçtan tatlıya domates ile eşleşen lezzetlerin sunulduğu leziz bir menü hazırladı. Renaissance Bosphorus Hotel’in ödüllü şefi Arif Madakbaş önderliğinde hazırlanan bu leziz menu Temmuz ayı süresince panoramik İstanbul manzaralı 212 Restaurant’ta servis edilecek. Menünün başlangıcında İtalyan sofraların baş tacı Caprese Salatası ve Çanakkale domatesi ile hazırlanan soğuk domates çorbası sıcak yaz günlerinde misafirleri serinletecek. 2 farklı alternatif ile servis edilecek menünün ana yemekleri ise oldukça iddialı. Fırınlanmış domatesli ve tavuklu gnocchi ya da domates ve capari ile lezzetlendirilen çupra seçenekleri misafirlerin damaklarında enfes tatlar bırakıyor. Gecenin sürprizi ve tatlı sonu ise Asya mutfağında oldukça popüler olan domatesli dondurma.

Bilgi ve Rezervasyon İçin: 0212 340 70 39

Les Ottomans’ın yeni gözdesi…

Ekler Grup’u L’assiette markası ile Les Ottomans Hotel’e yaz sezonunda yeni bir soluk

getiriyor. Alışılmışın dışında leziz paylaşım tabakları, enfes menüsü, tecrübeli kadrosu ve mükemmel servis anlayışını bir arada sunan “L’assiette” İstanbul Boğazının muazzam güzelliği eşliğinde; Hotel Les Ottomans’da misafirlerini ağırlamayı bekliyor.