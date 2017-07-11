Patates Püreli Kuzu Tandır

(6 Kişilik)

Malzemeler:

1 adet kuzu kol

50 gram tereyağı

5 adet arpacık soğan

2 adet defne yaprağı

Tuz

1 çay kaşığı tane karabiber

1 adet çubuk tarçın

Patates Püresi İçin:

1 kilo patates

3 yemek kaşığı tereyağı

1 kahve fincanı sıcak süt

1 yemek kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi

Tuz, taze çekilmiş karabiber

2 diş sarımsak (havanda ezilmiş)

Pesto Soslu Sebze Karışımı İçin:

2 yemek kaşığı pesto sos

2 yemek kaşığı zeytinyağı

500 gram karışık sebze (havuç, kabak, brokoli, kuşkonmaz vs.)

Hazırlanışı:

Tereyağını geniş bir döküm tavada eritip kuzu kolun her iki tarafını kızartın. Kuzu kolu geniş bir tencereye alın. Soğanları, tuzu, defne yapraklarını, tane karabiberleri ve tarçın çubuğunu ekleyin. Üzerini 2-3 parmak geçecek kadar su ekleyin. Önce yüksek ateşte birkaç taşım kaynatın, daha sonra ateşi iyice kısın. Tencerenin kapağını aralayıp (üzerinde köpükler oluşursa süzgeçle temizleyin) kısık ateşte et yumuşayıncaya kadar, yaklaşık 3 saat boyunca pişirin. Eti ocaktan alın. Ilınınca etleri kemikten ayırarak didikleyin. Fırın kabına yerleştirin. Üzerini örtün, 200 dereceye ayarlı fırında yarım saat pişirin.

Patates püresi için; Kabuğunu soyduğunuz patatesleri yıkayıp süzdükten sonra yarım mandalina büyüklüğünde doğrayın ve tencereye aktarın. Üzerini örtecek kadar su ilave edin. Patatesleri yumuşayana kadar haşlayın.

Sebzeleri istediğiniz gibi doğrayıp zeytinyağı ve pesto sosla hafif diri kalacak şekilde pişirin. Ocaktan alın.

Patatesler haşlanınca ocaktan alın, tereyağı, sıcak süt ekleyip püre haline gelene dek ezici ile ezin. En son tuzunu, taze çekilmiş karabiberi, havanda ezilmiş sarımsağı ve rendelenmiş Hindistan cevizini ekleyerek tatlandırın. Tekrar karıştırın. Püreniz hazırdır.

Servis için; Patates püresini servis tabağına alın, üzerine fırında pişirdiğiniz etleri ve garnitür sebzeleri de yerleştirin. Sıcak servis yapın.