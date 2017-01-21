Davetlerinizi ‘Şef’ kalitesinde Verin…

Eataly’nin ünlü şefleri, Aralık ayı boyunca yeni yıl davetlerinize özel lezzetler hazırlamak üzere bu kez sizin mutfağınıza giriyor. Yeni yıl ruhunu yaşatacağınız davetlerinizde siz sevdiklerinizi ağırlarken Eataly şefleri de sizin için özel bir menü hazırlayarak, yemeklerinizi ziyafete dönüştürüyor. Sevdiklerinize şık sofralar hazırlamak için sizinle birlikte menüye karar veren ve sonrasında sizin için mutfağa giren İtalyan şefler, davet sofralarınızı da sizin için özelleştiriyor. İtalyan şefler, misafirleriniz için Eataly’nin iştah açıcı en taze ürünleri ile oluşturulacak leziz menüden, yemeklerin sunumuna kadar tüm süreçte sizin yanınızda oluyor.

Ayrıntılı Bilgi İçin: 0212 336 66 00

Günaydın Dubai’de…

Günaydın, yurtdışı yatırımlarına Dubai ile devam ediyor. Günaydın, Dubai’deki ilk restoranını Souk Al Bahar’da açtı. Yüksek kaliteli et seçenekleriyle konuklarını ağırlayan Günaydın Dubai, özel kebapları, dinlendirilmiş biftekleri ve kebap seçeneklerinin yanı sıra Türkiye’ye özgü zengin ve otantik lezzetlerden oluşan geniş bir menü sunuyor. Menüde ayrıca geleneksel köfte, döner ve en iyi kalite etle hazırlanan ev yapımı burgerler de yer alıyor.

Köftenin yeni adresi

“Köfte salaş mekânda olur” algısını değiştiren konseptiyle misafirlerini ağırlayan Ateş Köfte, köfte severler için en sevilen köfteleri bir tabakta topladı. Özenle seçilmiş taze baharatlarla hazırlanan, batı Trakya’nın bağrından kopup gelen “Ateş Köfte”, 90 yıldır lezzeti hiç değişmeyen İstanbullu “Kasap Köfte”, 35 yıllık maziye sahip “Beyoğlu Köfte” ve 45 yıllık bir lezzet olan eski usul katkısız “Tekirdağ Köfte” ile misafirlerini köfte yolculuğuna çıkarıyor. Mekan, sadece leziz köfteleriyle değil aynı zamanda kemik ve sebze suyu ile hazırlanan süzme mercimek çorbasıyla da iddialı.

Bilgi ve Rezervasyon İçin: 0212 280 25 90

Eğlence 3’e ‘Cult’landı…

İstanbul’un eğlence hayatına yepyeni bir soluk getiren Cult Arnavutköy açıldı. 3 kattan oluşan ve farklı konseptiyle dikkat çeken Cult Arnavutköy, iş ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla kapılarını açtı.

Fotoğraf Kodu: CULT 9

La Scarpetta’dan geleneksel İtalyan lezzeti…

İstanbul’da kendine özgü bir İtalyan deneyimi yaşatan La Scarpetta, farklı

tatlardan hoşlananlara geleneksel İtalyan lezzeti “Trippa”yı sunar… Akdeniz mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtan Trippa, ünlü şef Carlo Bernardini’nin kendine özgü yorumu ile La Scarpetta’da yeniden hayat buluyor. Nohut ve işkembenin bir araya gelmesinden ortaya çıkan bu müthiş İtalyan lezzet klasiği, kış ayları boyunca La Scarpetta’da tadılabiliyor.

Bilgi ve Rezervasyon İçin: 0212 263 53 53

Drone Karaköy semalarında…

Bugüne kadar İstanbul gece hayatına kazandırdığı mekanlar ve getirdiği yeniliklerle trendlerin belirleyicisi olan Nedim Binler, başarılı ve güçlü ekibi ile yepyeni bir mekana imza attı. İsmini “Çalışkan erkek arı”lardan alan Drone Karaköy, DJ Can Parlak müzik direktörlüğünde 80’ler 90’lar ve 2000’lerin en sevilen yabancı şarkılardan oluşan repertuarıyla çarşambadan cumartesiye haftanın 4 günü saat 22.00 ile 04.00 saatleri arasında konuklarını ağırlıyor.

Boğaz’da Hint rüzgarı

Dubb Indian Bosphorus, Hilton İstanbul Bosphorus’un 9. katındaki görkemli Boğaz manzarasında size Hint mutfağının en iyi örneklerini uygun fiyat seçenekleriyle sunuyor. Dubb Indian Bosphorus’da bu eşsiz tatları deneyimleyeceğiniz iki kişilik “Hindistan Lezzetleri Menüsü” sadece 149 TL. Kişi başı 75 TL’ye gelen bu cazip Hint yemekleri teklifinde, menülerden 7 çeşit Hint lezzeti ile masanızı donatabilirsiniz.

Spago’dan kışlık menüler…

Nişantaşı’nın vazgeçilmez adreslerinden biri olan Spago, kış sezonuna yeni menüsü ile merhaba diyor. Spago, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtan lezzetlerden oluşan menüsüyle hizmet veriyor. Kış sofralarının vazgeçilmezlerinin yanı sıra, Spago’nun imzası sayılan özel sunumların da yer aldığı menü, gustosu yüksek misafirlerine bir lezzet şöleni yaşatıyor.

Öğle yemeğinde Palomar’a davetlisiniz

Açıldığı ilk günden bu yana mönüsündeki her lezzetle adından söz ettiren ‘Palomar Bar & Restaurant’ Şef Ersin Avşar’ın hazırladığı öğle yemeği menüsü ile de lezzet şölenine hız kesmeden devam ediyor. Her damak zevkine hitap eden, ulaşılabilir fiyatlardaki öğle yemeği mönüsünde çorbalardan, atıştırmalıklara, ana yemeklerden tatlılara kadar yepyeni lezzetler bulunuyor.

Bilgi ve Rezervasyon İçin: 0530 382 38 22

Bir Japon geleneği…

Başta Sushi ve Uzakdoğu füzyon mutfağının İstanbul’daki en iyi temsilcilerinden biri olan “Inarı Omakase’den bir ilk daha. Farklı Sushileri, Uzakdoğu esintilerini taşıyan modern dekorasyonu ile Inarı Omakase, Japon füzyon mutfağının en özel tatlarını sushi severlerin beğenisine sunuyor. Japonya’da şefin önerisi anlamına gelen Omakase; sizin için özel hazırlanan farklı tariflerle ve soslarla Sushi yeme ayrıcalığı sunuyor. Inari’nin diğer farklı özelliği ise, sushilerin günlük taze, mevsimin deniz ürünlerinden seçiliyor olması…

Bilgi ve Rezervasyon İçin: 0212 265 96 01

Renaissance İstanbul Polat Bosphorus’un tercihi portakal…

Sağlıklı beslenmenin temel şartı meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmekten geçiyor. Bu felsefe ile hareket eden Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’in imza restoranı 212 Restaurant Ocak ayına özel portakal ile eşleşen lezzetlerin sunulduğu bir menü hazırladı. Ocak ayı süresince panoramik İstanbul manzaralı 212 Restaurant’ta servis edilecek bu menünün başlangıcında portakallı zeytin yağı ile pişirilen Brüksel lahanası, kereviz ve pancar kökü ev yapımı somon füme ile servis ediliyor. Menünün ana yemeği ise oldukça iddialı. Kızarmış deniz levreği portakal, havuç ve kabak mousse ile servis edilerek misafirlere eşsiz bir lezzet yolculuğu yaşatıyor. Geceyi tatlı bir sonla taçlandırmak için hazırlanan portakallı cheesecake ise narenciye kompostosu ile servis edilerek misafirlere harika bir tatlı deneyimi yaşatırken kış mevsimi için vücuda gerekli direnç fazlasıyla sağlanıyor.

Bilgi ve Rezervasyon İçin: 0212 340 70 39

Tarabya’da çay saati…

The Grand Tarabya Hotel, Boğaz’ın tüm ihtişamını doyasıya yaşatabilmek için, herkesi akşamüstü çay saatine bekliyor. İstanbul’un tek panoramik manzaralı otelinde “beş çayı” keyfini yaşamak ve birbirinden farklı lezzetleri deneyimlemek için The Grand Tarabya’ya davetlisiniz.

Nopa yeni sezonda da iddialı

Moda ve yeme-içmenin kalbinin attığı Nişantaşı’nın en gözde mekanı olan Nopa Restaurant, baştan sona yenilenen menüsü ve mekandaki sürpriz değişikliklerle, bu sezona da iddialı girdi. Dünyada hızla yükselen ‘comfort food’ akımını menüsündeki yemeklere yansıtan Nopa; haftasonları DJ müzik eşliğindeki meşhur partileriyle sadece yemekte değil, eğlencede de Nişantaşı’nın en çok tercih edilen mekanı olmaya devam ediyor. Nopa’nın ‘paylaşımlık’ ağırlıklı yeni menüsü; Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin, ‘keyifli kalabalık sofralarında paylaşılan tabakları’ anımsatıyor. Steak tartar ve lazanya gibi Avrupa mutfağı klasiklerinin yanı sıra Peru-Japon füzyonu ceviche’ye kadar pek çok farklı lezzetin yer aldığı yeni menüde, her zamanki gibi mevsiminde ve lokal ürünler kullanılıyor.

Bilgi ve Rezervasyon İçin: 0212 327 58 68

Mövenpick’ten sıra dışı bir kış menüsü

Mövenpick Hotel İstanbul, mevsimin en taze ürünleriyle İtalyan Başaşçı Giovanni Terracciano tarafından hazırlanan, Akdeniz mutfağından seçkin örneklerin yanı sıra kreatif İtalyan lezzetleri ve İsviçre spesiyalitelerinden oluşan yeni kış menüsünü sunuyor. Geleneksel tatlardan çağdaş yorumlara pek çok seçeneği bir araya getiren menüde otlu polenta kruton ile sunulan burrata peyniri, ılık mantar soteli ıspanak, roka ve parmesan salatası, Asya usulü deniz mahsulleri çorbası, deniz mahsulü, patlıcan ve domates soslu “paccheri” makarna, kabak ve havuçlu salata üzerinde buharda somon, buğday risotto üzerinde, bal kabağı ve arpacık soğanın eşlik ettiği ağır ateşte pişirilmiş kuzu incik gibi eşsiz tatlar yer alıyor.

Bilgi ve Rezervasyon İçin: 0212 319 29 29