Kış Aylarında Metabolizmayı Hızlandıran Besinler

Kış Aylarında özellikle metabolizmanızın yavaş çalıştığını düşünüyor ve her geçen gün kilo problemi mi yaşıyorsunuz? Mucize bu 6 besini (lahana, sarımsak, yoğurt, yumurta, badem ve brokoli) tüketmeye başlayarak metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz ve böylece kilo problemi yaşamaya artık dur diyebilirsiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Funda Özkan, sizlere metabolizmanızı hızlandıracak bu özel besinleri ve ayrıca bu besinlerin sağlığınıza süper faydalarını anlatıyor…

Lahana

Demir, potasyum, folat, C vitamini ve lif açısından zengin olan lahana; vücut direncini arttırır, ülser hastalığına iyi gelir, bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser hastalıklarına karşı korur, uzun süre tok tutar ve metabolizmayı hızlandırır. Lahanayı; tavada, fırında veya haşlama yaparak pişirebilirsiniz. Öğlen veya akşam öğününde tüketeceğiniz 1 kâse lahana çorbası, salata ve bir kâse yoğurt sağlıklı bir öğün olacaktır.

Sarımsak

Tam bir hayat kurtaran bir yiyecek olan sarımsağın sağlığımıza birçok faydası var. Sarımsak; zinde olmayı sağlar, soğuk algınlığına karşı korur, bağışıklık sistemini güçlendirir, HDL kolesterolü (iyi kolesterolü) yükseltir, LDL kolesterolü (kötü kolesterolü) düşürür, tansiyonu dengeler, sindirimi kolaylaştırır ve metabolizmayı hızlandırır. Sarımsağı minimum 5 dakika pişirirseniz, sağlığınıza faydalı sülfür içeriğinin etkisi azalır. Yaptığınız yemeği ocaktan almadan 2-3 dakika önce 2 adet dilimlenmiş sarımsak ilave edebilirsiniz.

Yoğurt

Kalsiyum, B12 Vitamini, potasyum ve riboflavin deposu olan yoğurt; uzun süre tok tutar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve metabolizmayı hızlandırır. İçerdiği kalsiyum sayesinde kemik erimesini önler ve kemiklerin güçlü olmasını sağlar. İçerdiği potasyum ile kalp fonksiyonlarını ve kalp basıncını dengeler. Yoğurt satın alırken; az yağlı veya yağsız yoğurdu tercih edin çünkü tam yağlı yoğurt daha fazla kalori ve daha az kalsiyum içerir. Az yağlı sade yoğurt günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 45’ini, meyveli yoğurt yağsız yoğurt ise yüzde 35’ini karşılar.

Yumurta

A, B, D vitaminleri ve demir içeren yumurta; 6 gram protein, 6 gram yağ ve 3 gram su içerir. Yumurta sarısı akına göre daha fazla demir, yağ ve protein içerir. Anne sütünden sonra gelen en kaliteli protein kaynağı yumurtadır. Yapılan araştırmalara göre kahvaltıda özellikle 1 adet haşlanmış yumurta tüketildiğinde uzun süre tok kalmayı diğer öğünler daha az besin tüketimini sağlıyor ve böylece kilo vermeye yardımcı oluyor. Yumurta satın alırken; omega-3 yağ asitlerinden yüksek ve kolesterol oranları daha az olanları tercih edebilirsiniz.

Badem

Demir, E vitamini, tekli doymamış yağ asitleri açısından zengin ve ayrıca mükemmel bir kalsiyum kaynağı olan badem; uzun süre tok tutar ve ayrıca düzenli olarak tüketildiğinde de kolesterolü düşürür. Günde 30 gram badem tüketildiğinizde, günlük almanız gereken kalsiyumun yüzde 10’unu, E vitaminin yüzde 35’ini ve magnezyumun yüzde 20’sini almış olursunuz. Ara öğünlerde özellikle porsiyon kontrolü yaparak badem tüketebilirsiniz.

Brokoli

C vitamini açısından zengin bir sebzedir ayrıca iyi bir lif kaynağıdır. Bol miktarda potasyum ve orta oranda kalsiyum, selenyum ve folik asit içerir. Bir dal brokoli tükettiğinizde; C vitamini ihtiyacınızın iki katını ve beta-karoten ihtiyacınızın yarısını almış olursunuz. Brokolinin sağlığımıza birçok faydası vardır; bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp ve kanser hastalıklarına karşı korur.