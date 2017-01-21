İyi Yaşam Günlüğü

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin yolu bu sene de Dilara Koçak’ın “İyi Yaşam Günlüğü”nden geçiyor. Uzman Diyetisyen Dilara Koçak’ın 2006 yılından bu yana hazırladığı “İyi Yaşam Günlüğü”, yeni versiyonu ile Aralık ayında raflardaki yerini alacak. Faydalı ve pratik bilgiler vermenin yanı sıra, diyet yapmayı kolaylaştıran öneriler de sunan bu ajanda, çantanızdaki vazgeçilmez beslenme danışmanınız olacak. Hem kadınlar, hem de erkekler için farklı içeriklerle hazırlanan ajanda, yeni yıl için en güzel hediye alternatiflerinden biri olmaya aday.

Ayrıntılı Bilgi İçin: www.dilarakocak.com.tr

Kitap

Doğal Süper Gıdalar

Dünyada ‘superfood’ statüsüne kavuşmuş birçok gıda var. TABDER Başkanı Ayhan Ercan tıbbi aktarlıktan gelen yılların tecrübesi, bilgi birikimi ile dünyada en çok bilinen ve Türkiye’de de bulunabilen süper gıdaları araştırdı. Bunlara kendi topraklarımızda yetişen süper gıda ve adaylarını ekledi. Bununla da yetinmeyip bilimsel araştırmaların referanslarıyla, bu gıdaların hangi rahatsızlık ve hastalıklara karşı nasıl kullanılabileceğini ekledi. Yetmedi, bu süper gıdalarla hazırlayabileceğiniz süper reçeteler ve süper lezzetli tarifler de kitaptaki yerini aldı. Ve ortaya süper bir kılavuz çıktı. Keyfini çıkarmanız dileğiyle…

Ayrıntılı Bilgi İçin: www.hayykitap.com

Mutfak

Marriott Hotel Şişli’de Dünya Lezzetleri

İstanbul Marriott Hotel Şişli, 2017 yılında misafirlerini her ay Dünya’nın farklı mutfaklarıyla buluşturacak. 12 Ocak’ta Tay mutfağı ile başlayacak etkinlikler önümüzdeki aylarda İspanyol, Çin, Fransız, Türk, Meksika, Ortadoğu, Japon, Hint, İtalyan ve Alman mutfakları ile devam edecek. Bangkok’tan gelen deneyimli şef Jasvir Sanghera 12 – 25 Ocak tarihleri arasında İstanbul Marriott Hotel Şişli’nin misafirlerini Tay mutfağının en beğenilen örnekleriyle tanıştıracak. Kış soğuğunda içinizi ısıtacak aromatik çorbalar, Tay yemek kültürünün vazgeçilmezi, sulu yemek anlamına gelen kırmızı ve yeşil köri çeşitleri, farklı zevklere göre et, tavuk ya da deniz mahsulleriyle hazırlanan geleneksel pirinç erişteleri başta olmak üzere bir çok Tay lezzeti menüde misafirlerin beğenisine sunuluyor.

Ayrıntılı Bilgi İçin: 0212 375 01 00

Yarışma

‘Ofisten Mutfağa’ İçin Başvurular Başladı..!

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve iş dünyasındaki rekabeti yemek keyfine dönüştüren “Ofisten Mutfağa” yarışması için başvurular, 10 Şubat 2017 tarihine kadar basvuru@ofistenmutfaga.com adresinden yapılabilecek. İş dünyasının profesyonelleri, “Ofisten Mutfağa” ile mutfak mesaisine başlıyor. Türkiye’de şirket içi iletişime yeni bir boyut kazandıran “Ofisten Mutfağa” yarışması, çalışan motivasyonunu artırmayı, üretken bir rekabet ortamında eğlenmeyi ve takım ruhunu yükseltmeyi hedefleyen tüm şirketlerin katılımına açık. Katılan firmaların oluşturduğu ekipler arasındaki yarışmalar, 20-21-27-28 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde Zorlu Eataly Mutfak Atölyesi’nde gerçekleşecek.

Ayrıntılı Bilgi İçin: ofistenmutfaga.com