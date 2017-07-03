Datça Usulü Çağlalı Cacık

(2 – 4 Kişilik)

Malzemeler

5-6 yemek kaşığı süzme yoğurt

10-15 adet çağla

1 diş ezilmiş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Nane

Pul biber

Hazırlanışı

Yoğurdu bir kaseye alın. Sarımsak, zeytinyağı ve tuzu ekleyerek karıştırın. Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürdüğünüz çağla bademleri ince ince dilimleyin. Kararmadan hemen yoğurdu ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırıp üzerine nane ve pul biber serperek soğuk servis yapın.

Not: Çağlalı cacığı hazırlarken, çağlaların kararmaması için taze sıkılmış limon suyunda bekletebilirsiniz.