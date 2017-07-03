Ana Sayfa » Tarifler » Pratik Yemekler » Datça Usulü Çağlalı Cacık
Datça Usulü Çağlalı Cacık

Datça Usulü Çağlalı Cacık

Pratik Yemekler, Tarifler Bir yorum bırak

Datça Usulü Çağlalı Cacık

(2 – 4 Kişilik)

 

Malzemeler

5-6 yemek kaşığı süzme yoğurt

10-15 adet çağla

1 diş ezilmiş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Nane

Pul biber

 Datça Usulü Çağlalı Cacık

Hazırlanışı

Yoğurdu bir kaseye alın. Sarımsak, zeytinyağı ve tuzu ekleyerek karıştırın. Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürdüğünüz çağla bademleri ince ince dilimleyin. Kararmadan hemen yoğurdu ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırıp üzerine nane ve pul biber serperek soğuk servis yapın.

 

Not: Çağlalı cacığı hazırlarken, çağlaların kararmaması için taze sıkılmış limon suyunda bekletebilirsiniz.

OKU ➤  Tatlı Biber Soslu ve Tavuklu Soba Salatası Tarifi

Etiketler

Tavsiye

Dünyayı değiştirmeye mutfaktan başladı:

Dünyayı değiştirmeye mutfaktan başladı: Dünyanın En İyi 10 Şefinden Biri Ebru Baybara Demir Mardinli şef …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sitedeki içerikler kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© 2017 - Dijital Varlıklar - Her hakkı saklıdır.