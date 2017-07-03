Datça Usulü Çağlalı Cacık
(2 – 4 Kişilik)
Malzemeler
5-6 yemek kaşığı süzme yoğurt
10-15 adet çağla
1 diş ezilmiş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Nane
Pul biber
Hazırlanışı
Yoğurdu bir kaseye alın. Sarımsak, zeytinyağı ve tuzu ekleyerek karıştırın. Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürdüğünüz çağla bademleri ince ince dilimleyin. Kararmadan hemen yoğurdu ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırıp üzerine nane ve pul biber serperek soğuk servis yapın.
Not: Çağlalı cacığı hazırlarken, çağlaların kararmaması için taze sıkılmış limon suyunda bekletebilirsiniz.