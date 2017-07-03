Manisa Usulü Biberli Cacık
(4-6 Kişilik)
Malzemeler
750 gram yoğurt
20 adet sivribiber
İnce kıyılmış dereotu
2 diş ezilmiş sarımsak
Yarım kahve fincanı zeytinyağı
Tuz
Hazırlanışı
Biberleri ızgarada ya da yanmaz tavada alt üst çevirerek 5 dakika kızartın. Saplarından tutarak kabuklarını soyup sap ve çekirdeklerini çıkarın. Biberleri birer santim kalınlığında kıyın. Bir kapta yoğurt, tuz, sarımsak, zeytinyağı ve dereotunu karıştırın. Biberleri ekleyerek tüm malzemeyi tekrar karıştırın ve kaselere paylaştırarak soğuk servis yapın.