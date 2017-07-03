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Manisa Usulü Biberli Cacık

Manisa Usulü Biberli Cacık

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Manisa Usulü Biberli Cacık

(4-6 Kişilik)

 

Malzemeler

750 gram yoğurt

20 adet sivribiber

İnce kıyılmış dereotu

2 diş ezilmiş sarımsak

Yarım kahve fincanı zeytinyağı

Tuz

 Manisa Usulü Biberli Cacık

Hazırlanışı

Biberleri ızgarada ya da yanmaz tavada alt üst çevirerek 5 dakika kızartın. Saplarından tutarak kabuklarını soyup sap ve çekirdeklerini çıkarın. Biberleri birer santim kalınlığında kıyın. Bir kapta yoğurt, tuz, sarımsak, zeytinyağı ve dereotunu karıştırın. Biberleri ekleyerek tüm malzemeyi tekrar karıştırın ve kaselere paylaştırarak soğuk servis yapın.

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