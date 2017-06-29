Çilek yemek için 7 neden

Çilek yemek için 7 neden

Yazın müjdecisi çilek, manav tezgahlarında, pazarlarda yaygınlaşmaya başladı. Çocukların da çok sevdikleri çileğin, faydalı besinlerle dolu süper bir meyve olduğunu biliyor musunuz?

Şenpiliç ‘Dengeli Beslen Hareket Geç’ Proje Danışmanı Uzman Diyetisyen Olcay Barış, size çileği mevsiminde evinizden eksik etmemeniz için 7 neden sıraladı:

Dilimlenmiş bir fincan çilek sadece 53 kaloridir ve 3,3 gram lif içerir.

Çilek, portakaldan daha fazla C vitamini içermektedir. Bir bardak çilek, yetişkin bir kişinin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 13’ünü karşılaşmaktadır.

Çilek, kan şekeri yüksek kişiler tarafından tüketilebilir. Çünkü çilek, glisemik indeksi değerine sahip olumsuz kan şekerini etkilememektedir. Tabii çok fazla yememek kaydıyla…

Kırmızı meyveler, düşük şekerli meyve olarak kabul edilir. 100 gram çilekte 4,1 gram şeker vardır. Şeker seviyesi en düşük kırmızı meyve ise ahudududur.

Antioksidan ve polifenoller bakımından zengin olan çilek, cildiniz üzerinde de harikalar yaratır. Çilek cildinizin onarımını sağlar ve özellikle güneşten hasar gören hücreleri yeniler.

Çilek seviyorsanız rahatlıkla gülümseyebilirsiniz. Çileğin içerdiği malik asit, diş minelerinin beyazlamasına yardımcı olur.

Çilek kalp ve kardiyovasküler sistem için de çok faydalıdır. Haftada üç kez çilek yemek özellikle kadınlarda kalp krizini azaltabilir.

Unutmadan hatırlatalım: Çilek alırken, organik olmasına dikkat edin. Çevre Çalışma Grubu’nun listesine göre çilek, pestisit kalıntı seviyesi en yüksek olan ürünlerin başında gelmektedir.

Sağlık İçin Dengeli Beslenip Harekete Geçin…

Yapılan araştırmalar, Türkiye’de erkeklerin yüzde 25’inin, kadınların da yüzde 41’inin obez ya da aşırı kilolu olduğunu gösteriyor. Dünyadaki çocukların yüzde 20-25’inin obez olduğu ve bu çocukların yüzde 70’inin erişkinlikte de obez oldukları biliniyor.

Obezitenin dünyayı olduğu kadar Türkiye’yi de tehdit ettiği gerçeğinden yola çıkan Şenpiliç, 2015 yılında ‘Dengeli Beslen, Harekete Geç’ sloganıyla büyük bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticisi Şenpiliç tarafından başlatılan ‘Dengeli Beslen Harekete Geç’ Kampanyası, ailelerinin beslenmesi konusunda kilit rol üstlenen kadınların dengeli beslenme ve egzersizin önemi konusunda bilinçlendirilmesini hedefliyor. Kampanya kapsamında uzman diyetisyenler tarafından yetişkinler ve çocuklar için dengeli beslenme ve egzersizin önemi anlatılıyor.